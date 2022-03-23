Оккупанты ночью обстреляли Николаев, погибли двое гражданских — Ким
Оккупанты продолжают обстреливать Николаев (Фото:REUTERS/Nacho Doce)
Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что ночью в Николаеве российские оккупанты совершили еще один обстрел, погибли два человека.
По его словам, в Николаевской области зарегистрировали восемь дополнительных добровольческих батальонов терробороны.
Ким заявил, что крымчане начинают двигаться в сторону России.
«Судя по всему, боятся. Что не может не радовать», — сказал он.
22 марта Ким заявлял, что область готовится к запуску бизнеса.
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