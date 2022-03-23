Оккупанты ночью обстреляли Николаев, погибли двое гражданских — Ким

23 марта, 10:56
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Оккупанты продолжают обстреливать Николаев (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Оккупанты продолжают обстреливать Николаев (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что ночью в Николаеве российские оккупанты совершили еще один обстрел, погибли два человека.

По его словам, в Николаевской области зарегистрировали восемь дополнительных добровольческих батальонов терробороны.

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Ким заявил, что крымчане начинают двигаться в сторону России.

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«Судя по всему, боятся. Что не может не радовать», — сказал он.

22 марта Ким заявлял, что область готовится к запуску бизнеса.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Николаев Война России против Украины Виталий Ким

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