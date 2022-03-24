Израиль не разрешил Украине купить шпионское ПО Pegasus, боясь, что это разозлит Россию — The Guardian 24 марта, 02:53 Цей матеріал також доступний українською Акция в поддержку Украины в Тель-Авиве, Израиль, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Corinna Kern)

Израиль не разрешил Украине купить шпионское ПО Pegasus от компании NSO Group, опасаясь реакции России, — об этом идет речь в совместном расследовании The Guardian и The Washington Post.

По словам осведомленных источников изданий, украинские представители еще в 2019 году пытались убедить Израиль, чтобы тот разрешил Украине использовать шпионское ПО. Но NSO Group, деятельность которой регулирует Министерство обороны Израиля, так и не получила разрешение на продажу своего шпионского ПО Киеву.



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Pegasus можно использовать для перехвата телефонных разговоров, чтения сообщений или просмотра фотографий пользователя, а также для удаленного прослушивания телефонов.

Высокопоставленный представитель украинской разведки заявил, что решение Израиля вызвало у украинской стороны «замешательство». По его словам, он не до конца понимает, почему Израиль отказал Украине. Представитель разведки добавил, что, по его мнению, правительство США поддерживало украинскую инициативу.

В то же время, как пишет The Guardian со ссылкой на источники, решение Израиля продиктовано опасениями разозлить Россию, «которая тесно сотрудничает с Израилем в сфере разведки». По словам собеседников издания, Израиль опасался, что предоставление Украине возможности прослушивать российские номера через Pegasus посчитают актом агрессии против российских спецслужб.

По данным The Guardian, это не единичный случай: Эстония, член НАТО, в 2019 году получила доступ к Pegasus, но в августе того же года NSO запретила стране использовать шпионское ПО против российских целей.

В ответ на вопросы журналистов в NSO заявили, что «сообщения СМИ о предполагаемых клиентах компании основываются на слухах, политических инсинуациях и лжи». В Министерстве обороны Израиля не ответили напрямую на вопросы журналистов, но сообщили, что страна «разрешает экспорт цифровых продуктов исключительно государственным организациям для законного использования и только в целях предотвращения и расследования преступлений и борьбы с терроризмом».

В июле 2021 года в редакции влиятельных мировых СМИ попал список из 50 тысяч телефонных номеров, которые с 2016 года, предположительно, были «объектами интереса» для клиентов NSO Group. В этих данных были телефоны более 180 журналистов из разных стран, а также активистов правозащитной сферы, бизнесменов, религиозных деятелей, ученых, политиков и так далее.

20 марта президент Владимир Зеленский выступил перед парламентом Израиля, сравнил полномасштабное вторжение РФ в Украину со Второй мировой войной и раскритиковал нерешительность страны по ряду вопросов. В частности, в МВД Израиля установили новую жесткую норму для въезда беженцев из Украины.



21 марта появилась информация, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил спецслужбам страны подготовить его возможный визит в Украину для переговоров по прекращению огня.

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