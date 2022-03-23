В Луганской области военные уничтожили склад боеприпасов оккупантов — видео

23 марта, 09:45
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Украинские военные уничтожили склад боеприпасов и оружия оккупантов (Фото:Кадр видео 24 ОМБр имени короля Данила)

Украинские военные уничтожили склад боеприпасов и оружия оккупантов (Фото:Кадр видео 24 ОМБр имени короля Данила)

В Луганской области украинские военнослужащие уничтожили склад с боеприпасами и оружием российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовала 24 ОМБр имени короля Данила.

«На этом видео невероятно хорошо пылает, детонирует и разлетается на десятки метров боекомплект россиян в Луганской области. Здесь и боеприпасы к стрелковому оружию, здесь и артиллерийские снаряды и многое другое. Больше всего греет душу то, что эта красота уже происходит в течение двух часов, а это значит, что там еще гореть и гореть», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.facebook.com/24th.brigade/videos/369213495077657
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Война России против Украины

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