В Луганской области военные уничтожили склад боеприпасов оккупантов — видео 23 марта, 09:45 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные уничтожили склад боеприпасов и оружия оккупантов (Фото:Кадр видео 24 ОМБр имени короля Данила)

В Луганской области украинские военнослужащие уничтожили склад с боеприпасами и оружием российских оккупантов.



Соответствующее видео опубликовала 24 ОМБр имени короля Данила.

«На этом видео невероятно хорошо пылает, детонирует и разлетается на десятки метров боекомплект россиян в Луганской области. Здесь и боеприпасы к стрелковому оружию, здесь и артиллерийские снаряды и многое другое. Больше всего греет душу то, что эта красота уже происходит в течение двух часов, а это значит, что там еще гореть и гореть», — говорится в сообщении.

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