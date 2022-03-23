Верещук опровергла заявление МИД РФ об обмене пленными между Украиной и Россией 23 марта, 13:27 Цей матеріал також доступний українською Верещук заявила, что сообщения РФ об обмене пленными не соответствуют действительности (Фото:Ирина Верещук/Facebook)

Вице-премьер — министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что на данный момент Украина и Россия не проводили никаких обменов пленными на фоне полномасштабного вторжения РФ.

«По состоянию на данный момент никаких обменов мы не проводили, то, что подает РФ не соответствует действительности», — отметили в Офисе президента в комментарии НВ.

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Там добавили, что об обмене мэра Мелитополя было сообщено. Больше никаких обменов не было.

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23 марта в МИД страны-агрессора сообщили, что Россия и Украина провели два обмена удерживаемыми лицами. Детали не уточнялись.

11 марта мэра захваченного оккупантами Мелитополя Ивана Федорова похитили российские оккупанты. Он отказался сотрудничать с армией РФ.

Зеленский заявил, что к Федорову применяют пытки в плену, чтобы он заявил на видео свою поддержку оккупационным властям РФ.

16 марта Федоров был освобожден. В Офисе президента сообщили, что его обменяли на девятерых пленных российских срочников.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

23 марта — 28-й день войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Украинские военные берут в плен российских оккупантов, некоторые из них сами сдаются в плен.

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