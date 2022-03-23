Нужны ли прямые переговоры с Путиным? На непростой вопрос ответили известные соотечественники 23 марта, 11:29 Цей матеріал також доступний українською Известные украинцы размышляют о том, нужны ли прямые переговоры с Путиным (Фото:Коллаж НВ)

НВ расспросил известных украинцев, что они думают о возможных переговорах с российским диктатором

Сергей Фурса, заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital:

Мы обречены на переговоры с Путиным. Да, украинские вооруженные силы не дали ему реализовать свои планы и уничтожить Украину. Однако любая война должна заканчиваться переговорами, разве что мы ожидаем, что нам удастся сжечь Москву. Но пока такие планы выглядят фантастически, особенно учитывая наличие у Путина ядерного оружия. Поэтому рано или поздно должен быть достигнут компромисс. Иного варианта просто не существует.

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Алексей Гарань, профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда Демократические инициативы:

Я не исключаю такой возможности, хотя не понимаю, почему наш президент возлагает на это такую большую надежду. Разве что непосредственно покажет Путину фото трупов российских солдат. Думаю, что территориальных уступок со стороны Украины не будет. Не исключаю модель безопасности вне НАТО, но это действительно должны быть жесткие гарантии безопасности, и не нейтральный, а внеблоковый статус, который, в отличие от нейтралитета, не исключает таких гарантий. К сожалению, заявления спикеров от власти (советники главы ОПУ), появление манипулятивных формулировок опросов относительно НАТО и бесконечные заявления самого президента, что НАТО нам не помогает (а кто же тогда нам помогает?), не добавляют уверенности в будущей модели безопасности.

Всеволод Кожемяко, генеральный директор группы компаний Агротрейд, основатель благотворительного фонда Украины ХХІ:

Думаю, каждому украинцу сейчас нужно работать на победу и на сохранение своей страны. И тем самым создавать для политиков и дипломатов переговорную позицию, а они уже должны будут выжать из этого возможный максимум. Но сдачу территорий наш народ не примет.



Игорь Гуменный, президент торгово-промышленного холдинга UBC Group, совладелец сети пивных ресторанов Старгород:

Всякая война всегда когда-нибудь заканчивается миром. Переговоры, дипломатические контакты — лучше, чем военные действия. Если речь идет о спасении жизни украинцев, говорить можно и нужно хоть с дьяволом.

Другое дело — существенные условия договоренностей. Украина жизнями своих защитников уже начертила свои красные линии.

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Александр Данилюк, экссекретарь СНБО Украины, в прошлом — министр финансов Украины:

Отказываться от переговоров не следует, если их инициирует российская сторона. А вот самим на них напрашиваться — категорически неправильно. Поскольку никаких положительных ожиданий от таких переговоров нет, и они ничего не изменят. Поэтому так пытаться их провести я бы не советовал и даже был бы категорически против.

Сейчас РФ не будет идти на переговоры, потому что у нее есть задача-минимум — захват всей территории Донецкой и Луганской областей. Пока они этого не смогли добиться и всячески пытаются это реализовать. Этим, к сожалению, объясняется и такое ужасающее давление на Мариуполь. После того, как РФ достигнет задачи-минимума, у нее может возникнуть необходимость в переговорах.

Однако к переговорам Россию могут склонить и такие вещи. Во-первых, за два-три месяца в РФ ситуация может поменяться, потому что вовсю заработают экономические санкции, во-вторых, поставка Украине оружия западными партнерами, что будет влиять и на перспективу войны. И в-третьих, мы будем бороться и не давать армии РФ продвигаться дальше без какого-либо прогресса.

А то, что Кремль сменил тактику и начал наносить ракетные и авиаудары по гражданским объектам — это ужасно. Но этим они не достигнут своей цели.

Георгий Тука, эксзамминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, в прошлом — председатель Луганской областной военно-гражданской администрации:

Никакого смысла в прямых переговорах Владимира Зеленского с Путиным я не вижу. Тем более при нынешних обстоятельствах. Единственное, о чем могут продолжаться переговоры между РФ и Украиной — это организация «зеленых» коридоров для эвакуации гражданского населения. Все остальное, какие-либо кремлевские «хотелки» или требования не отвечают национальным интересам и интересам безопасности нашей страны. Тем более, я абсолютно убежден, что любые даже теоретические уступки со стороны украинских властей будут крайне негативно восприняты населением. И эти осторожные вбросы относительно возможного вступления Украины в НАТО, стоит ли нам сейчас пересмотреть Конституцию, какие-то странные вещи о проведении референдума, с моей точки зрения, это крайне опасные заигрывания, которые могут привести к чрезвычайно негативным последствиям в отношении действующей власти.

А когда враг начнет бежать, не отступать, не перемещаться, не перегруппировываться, а именно бежать с территории нашей страны, тогда можно будет рассматривать какие-то вероятные переговоры с РФ о сохранении жизней, освобождении территорий, выплате контрибуций и т. д.

Эльдар Нагорный, CEO Foxminded Software, CEO SMS Marketing School:

У нас сейчас идет Война Судного Дня. То есть стоит вопрос существования Украины и даже украинцев как нации. Это я вам как лезгин и украинец говорю. Мы хотим жить, а враг хочет, чтобы нас не было. Поэтому переговоры — это не вопрос компромиссов. Переговоры с врагом — это просто часть войны. Так что если враг согласен на переговоры, будут переговоры.

Другой вопрос: принесут ли эти переговоры какую-нибудь пользу. Очевидно, мы можем получить какие-то жизненно важные мирные коридоры для жителей наших городов. Но в обмен на время для перегруппировки орков. Только украинские военные могут сказать, возможно ли это.

Со своей стороны, хочу сказать страшное: мы уже выводили войска, чтобы защитить мирное население. Получили террор против мирного населения и оккупированы на годы города, где уже почти нет места украинцам. Так что бить врага нужно почти любой ценой. Потому что это вопрос существования не только страны, но и украинцев вообще.

Борислав Береза, общественно-политический деятель:

Мы помним, что первая чеченская война закончилась подписанием Хасавюртовских соглашений 31 августа 1996 года. Итогом соглашений стало прекращение всех военных действий в Чечне и вывод федеральных войск РФ, при этом вопрос о статусе территории был отложен до 31 декабря 2001 года. Подписантами со стороны РФ были Александр Лебедь и Сергей Харламов, а со стороны Республики Ичкерия подпись поставили Аслан Масхадов и Саид-Хасан Абумуслимов. Президент РФ Борис Ельцин эти соглашения не подписал.

В 1999 году с 4 по 16 сентября ФСБ провело серию взрывов в нескольких городах России. В рамках информационно-психологической операции ответственность за эти теракты возложили на чеченцев. И уже 23 сентября президент Ельцин подписал секретный указ «О мерах по повышению эффективности контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ». В тот же день российские войска начали массированные бомбардировки жилых кварталов Грозного и его окрестностей, а 30 сентября они вошли на территорию Чечни.

Между первой и второй Чеченской войной прошло три года. Россия просто подкопила силы и насрала на договор. Кстати, насколько мне известно, то Путин никакой договор с Украиной подписывать не будет. Это будет поручено Сергею Лаврову, который подпишет его с Дмитрием Кулебой, или Сергею Шойгу, который подпишет его с Алексеем Резниковым. Это все, что нам нужно знать о гарантиях безопасности со стороны РФ и перспективах выполнения Путиным договора.

Учитывая все вышеперечисленное, я не вижу смысла в прямых переговорах с Путиным без США, Великобритании, Турции и Китая, которые могут быть гарантами и выполнят взятые на себя обязательства.

Игорь Гут, руководитель шведского проекта Develop Your Business, член Несторовской группы:

Считаю, что нужны. Во-первых, мы кровью платим за право на субъектность. Как бы нам не помогали, воюем и умираем только мы, нам и вести переговоры. Конечно, учитывая мнение и советы стратегических партнеров. Тех, на кого мы можем опереться.

Никто так не понимает ситуацию, не чувствует ее. Любые непрямые переговоры искажают ее.

Не может быть хорошей войны, особенно на своей земле. Даже, если мы не верим в результат, нужно использовать все шансы для переговоров.

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