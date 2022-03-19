Зеленский выступит перед парламентом Японии
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)
Президент Украины Владимир Зеленский в следующую среду, 23 марта, обратится к японским парламентариям. Трансляция начнется в 11:00 по Киеву.
Об этом сообщает Reuters.
Прямая трансляция с украинским лидером запланирована в 11:00 по Киеву (18:00 по местному времени).
Зеленский уже выступил в Конгрессе США, парламентах Канады, Великобритании, Польши и немецком Бундестаге.
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