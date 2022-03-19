Зеленский выступит перед парламентом Японии 19 марта, 07:10 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский в следующую среду, 23 марта, обратится к японским парламентариям. Трансляция начнется в 11:00 по Киеву.

Об этом сообщает Reuters.



Прямая трансляция с украинским лидером запланирована в 11:00 по Киеву (18:00 по местному времени).

Зеленский уже выступил в Конгрессе США, парламентах Канады, Великобритании, Польши и немецком Бундестаге.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.