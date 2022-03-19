Зеленский выступит перед парламентом Японии

19 марта, 07:10
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский в следующую среду, 23 марта, обратится к японским парламентариям. Трансляция начнется в 11:00 по Киеву.

Об этом сообщает Reuters.

Прямая трансляция с украинским лидером запланирована в 11:00 по Киеву  (18:00 по местному времени).

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Зеленский уже выступил в Конгрессе США, парламентах Канады, Великобритании, Польши и немецком Бундестаге.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Япония Владимир Зеленский Война России против Украины

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