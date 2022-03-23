«Стреляет каждый куст, каждое окно». Как децентрализация в ВСУ помогает выиграть войну и чего ждать на фронте в ближайшие дни — эксперт 23 марта, 14:19 Цей матеріал також доступний українською Техника российских оккупантов, которую уничтожили «маруновые береты» (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

28-й день кряду украинцы самоотверженно обороняются от оккупантов. Генштаб ВСУ сообщает о по меньшей мере 15600 убитых россиянах.

Когда перелом в ходе войны станет очевидным и почему соблюдение жесткой иерархии военными РФ проигрывает децентрализации, присущей украинским защитникам, Радио НВ узнавало у военного эксперта Олега Жданова.

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— О ситуации вокруг Киева. Уже начались осторожные публикации о том, что там россияне могут оказаться в окружении, ведь украинские защитники продвинулись. Как вы оцениваете ситуацию?

— Есть положительные новости, и мы ожидаем официальной информации Генштаба о ситуации вокруг городов Ирпень, Буча, Гостомель, Макаров и Бородянка.

Мы используем эту оперативную паузу, взятую российскими войсками, когда у них закончился наступательный потенциал, для того, чтобы нанести им максимальное огневое поражение. Есть условия для того, чтобы создать котел для российских войск.

— Американцы уверяют, что после восьми поражений техники оккупантов в Чернобаевке россияне вывели свои вертолеты. Значит ли это, что и на южном фронте складывается более благоприятная для украинских войск ситуация?

— Конечно. Мы наносим такое огневое поражение, которое лишает боеспособности русские части. Они вынуждены отводить свои части для того, чтобы восполнить потери или восстановить боеспособность. С [первым] есть большие проблемы, потому что на сегодняшний день мы не наблюдаем оперативного накопления резервов РФ. Они пытаются собрать личный состав, но пока у них ничего не выходит.

Относительно техники. Есть информация, что лично [российский диктатор Владимир] Путин приказал генералу, [начальнику российского Генштаба Валерию] Герасимову беречь технику. [Также глава Кремля говорит], что потери 30−50 тысяч военнослужащих — это потери, которые покроются преференциями, которые Россия ожидает получить в результате этой войны.

— Министерство обороны сообщает, что более 15 тысяч россиян убиты. Обычно соотношение между убитыми и ранеными — один к трем. Не значит ли это, что 50 тысяч военных оккупанты уже потеряли?

— В полной мере. Это может означать, что безвозвратные потери (средние и тяжелые раненые, убитые) могут достигать такой численности. Но российское руководство бросает в бой до последнего солдата: пока есть личный состав, они бросают их на наши позиции. Это напоминает 1941 год, когда забрасывали телами немецкие пулеметы.

— Тогда до какой цифры россияне смогут удерживать позиции, которые они сейчас захватили? С какой численности убитых и раненых может начаться перелом в нашу пользу?

— Перелом уже начался. Даже с такой численностью — это 40% той группировки, которая вошла на территорию Украины. Если брать классику, как пишет учебник, то при 50% [потерь] противник полностью отказывается от наступательных действий и считает, что операция или сражение проиграны. Поэтому нам осталось немного [убить] россиян и можем потихоньку начинать такие действия, как сегодня проводятся под Киевом.

— Существует мнение, что российская армия слишком вертикально интегрирована: бойцы и командиры на местах ничего не делают, пока не получат приказ. Украинская армия продемонстрировала децентрализацию, а иногда это похоже на махновщину, когда обычные люди отлавливают оккупантов, а рядом с ним работают терроборона, СБУ, ВСУ или другие. Поэтому эксперты считают, что такая низовая инициатива является одним из самых больших преимуществ Украины. Насколько это действительно меняет ход боевых действий?

— Это коренным образом меняет ход боевых действий. Мы сегодня осваиваем что-то вроде модели обороны Швейцарии. Страна никогда не воевала и у них эта оборона существует теоретически, а мы уже приобретаем боевой опыт. Думаю, что в будущем это будет основой для построения нашей концепции национальной безопасности Украины. [Модель] показала наибольшую эффективность, потому что когда сражается население, народ, нация, ее победить невозможно. Когда стреляет по противнику каждый куст, каждое окно, то успеха в такой стране противник никогда иметь не будет.

— Не подвергает ли это украинских защитников рискам? Где искать баланс между слаженностью разных подразделений с тем, чтобы не попадать под «дружественный» огонь?

— Для этого есть горизонтальные связи. Взаимодействие между подразделениями, самообороной, территориальной обороной и силовыми структурами — это главное. Если на месте организовано взаимодействие, попасть под «дружественный» огонь практически невозможно. А вот сделать перекрестный огонь для противника вполне возможно.

Я не говорю, что у нас идеальная ситуация: есть ошибки, на войне бывает все. Но в большинстве своем у нас связь населения, силовых структур и добровольческих формирований налаживается и существует. Благодаря этому мы более или менее успешно ведем боевые действия на местах.

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