В Донецкой области российские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию
Обстрел Очеретино, 23 марта (Фото:залізні_зміни / telegram)
Российские оккупанты в среду, 23 марта, обстреляли железнодорожную станцию Очеретино, что в Донецкой области. Жертв и пострадавших нет.
Об этом сообщает глава правления Укрзализныци Александр Камышин.
По его словам, враг и дальше продолжает уничтожать железнодорожную инфраструктуру.
«Враг продолжает прицельно бить по железнодорожной инфраструктуре. Только что прилетело на станцию Очеретино, Донецкая железная дорога. Слава богу, на этот раз без пострадавших», — говорится в сообщении.
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