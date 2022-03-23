В Донецкой области российские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию 23 марта, 19:11 Цей матеріал також доступний українською Обстрел Очеретино, 23 марта (Фото:залізні_зміни / telegram)

Российские оккупанты в среду, 23 марта, обстреляли железнодорожную станцию Очеретино, что в Донецкой области. Жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает глава правления Укрзализныци Александр Камышин.

По его словам, враг и дальше продолжает уничтожать железнодорожную инфраструктуру.

«Враг продолжает прицельно бить по железнодорожной инфраструктуре. Только что прилетело на станцию Очеретино, Донецкая железная дорога. Слава богу, на этот раз без пострадавших», — говорится в сообщении.

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