Потери оккупантов. НАТО считает, что в Украине погибли от 7 до 15 тысяч российских солдат — The Washington Post 23 марта, 19:11 Цей матеріал також доступний українською Войска оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

НАТО считает, что Россия потеряла от 7 до 15 тысяч солдат с начала полномасштабного вторжения в Украину, сообщил неназванный высокопоставленный представитель Альянса в комментарии The Washington Post.

По его словам, Альянс также считает, что общие потери России составляют от 30 до 40 тысяч человек. Он уточнил, что это число включает убитых, раненых, попавших в плен и пропавших без вести.

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Оценка НАТО по числу погибших основывается на предоставленных Украиной данных, информации из РФ и данных из открытых источников, сказал представитель Альянса.

В то же время оценка общих потерь страны-агрессора основана на «стандартном расчете», согласно которому на войне армия теряет трех раненых солдат на каждого убитого.

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Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что на 28-й день войны против Украины Россия потеряла около 15600 человек.

Россия официально называла данные о погибших один раз 2 марта. Страна-агрессор признала гибель только 498 оккупантов.

Прокремлевское пропагандистское издание Комсомольская правда в понедельник, 21 марта, опубликовало материал с потерями российских оккупантов в Украине, ссылаясь на данные Минобороны РФ. Сообщалось, что было убито 9 861 военных, еще 16 153 — получили ранения.

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