Украинские военные захватили одну из самых мощных российских станций РЭБ Красуха-4 23 марта, 21:15 Цей матеріал також доступний українською Предполагаемая часть системы РЭБ Красуха-4 под Киевом (Фото:Ukraine Weapons Tracker / Twitter)

Украинские военные, предположительно, захватили одну из самых мощных станций радиоэлектронной борьбы российской армии Красуха-4, сообщает портал The WarZone со ссылкой на соответствующие фото.

По данным портала, на фото, которые появились в Сети — часть системы РЭБ Красуха-4. Сообщается, что полная Красуха-4 состоит из двух машин, установленных на шасси КамАЗ-6350 — одна с системой РЭБ, а другая — с командным модулем.



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Она способна обнаруживать и блокировать радары на расстоянии до 300 км. На странице Ukraine Weapons Tracker в Twitter сообщается, что украинские силы захватили трофей под Киевом 22 марта.

О захвате Красухи-4 также сообщил в Facebook ветеран АТО Андрей Шор, добавив, что комплекс предназначен для подавления радаров AWACS и спутников радиотехнической разведки.



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