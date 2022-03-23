Украинские военные захватили одну из самых мощных российских станций РЭБ Красуха-4

23 марта, 21:15
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Предполагаемая часть системы РЭБ Красуха-4 под Киевом (Фото:Ukraine Weapons Tracker / Twitter)

Предполагаемая часть системы РЭБ Красуха-4 под Киевом (Фото:Ukraine Weapons Tracker / Twitter)

Украинские военные, предположительно, захватили одну из самых мощных станций радиоэлектронной борьбы российской армии Красуха-4, сообщает портал The WarZone со ссылкой на соответствующие фото.

По данным портала, на фото, которые появились в Сети — часть системы РЭБ Красуха-4. Сообщается, что полная Красуха-4 состоит из двух машин, установленных на шасси КамАЗ-6350 — одна с системой РЭБ, а другая — с командным модулем.

Видео дня
https://www.facebook.com/andriy.shor/posts/5199827210047761
https://www.facebook.com/AFUkraine/posts/309416891288643

Она способна обнаруживать и блокировать радары на расстоянии до 300 км. На странице Ukraine Weapons Tracker в Twitter сообщается, что украинские силы захватили трофей под Киевом 22 марта.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1506306740421341193

О захвате Красухи-4 также сообщил в Facebook ветеран АТО Андрей Шор, добавив, что комплекс предназначен для подавления радаров AWACS и спутников радиотехнической разведки.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Киевская область РЭБ Война России против Украины

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