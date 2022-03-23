В Генштабе ВСУ подтверждают частичное возвращение военных Беларуси в пункты постоянной дислокации 23 марта, 14:15 Цей матеріал також доступний українською В НАТО опасаются, что войска Беларуси могут присоединиться к войне России против Украины (Фото:Минобороны Беларуси)

В Генштабе ВСУ сообщили, что отдельные подразделения военных Беларуси возвращаются в пункты постоянной дислокации после выполнения задач на границе с Украиной.

«На Волынском направлении активных действий противника не обнаружено. Частично подтверждается возврат отдельных подразделений республики Беларусь в пункты постоянной дислокации», — отметили там.

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В Генштабе уточнили, что режим белорусского диктатора Александра Лукашенко продолжает удерживать значительную группировку войск вблизи государственной границы Украины.

20 марта в Генеральном штабе ВСУ заявили, что считают высокой угрозу наступления с территории Беларуси на Волынском направлении.

В НАТО считают, что Беларусь может «скоро» присоединиться к полномасштабной войне РФ против Украины.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко ранее утверждал, что белорусская армия не будет участвовать в полномасштабной войне России против Украины.

Россия, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину, использует для своих целей территорию Беларуси. Оттуда на украинскую территорию летят самолеты, ракеты и идет военная техника. Также режим Александра Лукашенко разрешил перевозить по своей железной дороге российские ракеты. В белорусские морги свозят тела убитых в Украине российских оккупантов, а в белорусские больницы — раненых российских солдат.

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