В Беларуси оппозиционеры частично вывели из строя железнодорожное сообщение с Украиной — Генштаб 23 марта, 07:17 Цей матеріал також доступний українською Иллюстративное фото (Фото:Phantom Photography/flickr.com)

На территории Беларуси представители оппозиционных сил и небезразличные граждане, осуждающие содействие власти РФ в войне с Украиной, частично вывели из строя железнодорожное сообщение с Украиной.

Об этом сообщает Генштаб, уточнив, что подробности выясняются.

В то же время, по имеющейся информации, по территории республики Беларусь идет активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.

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С территории Беларуси наносятся ракетные удары по Украине еще с первого дня войны.

Ранее СМИ показали, откуда запускают ракеты и что обстреляли в Украине с белорусской территории.

В НАТО считают, что Беларусь может «скоро» присоединиться к полномасштабной войне РФ против Украины.



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