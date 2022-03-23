В Беларуси оппозиционеры частично вывели из строя железнодорожное сообщение с Украиной — Генштаб

23 марта, 07:17
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Иллюстративное фото (Фото:Phantom Photography/flickr.com)

Иллюстративное фото (Фото:Phantom Photography/flickr.com)

На территории Беларуси представители оппозиционных сил и небезразличные граждане, осуждающие содействие власти РФ в войне с Украиной, частично вывели из строя железнодорожное сообщение с Украиной.

Об этом сообщает Генштаб, уточнив, что подробности выясняются.

В то же время, по имеющейся информации, по территории республики Беларусь идет активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.

Видео дня

С территории Беларуси наносятся ракетные удары по Украине еще с первого дня войны.

Ранее СМИ показали, откуда запускают ракеты и что обстреляли в Украине с белорусской территории.

В НАТО считают, что Беларусь может «скоро» присоединиться к полномасштабной войне РФ против Украины.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/278733361106416
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Беларусь Украина Железная дорога Война России против Украины

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