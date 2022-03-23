Обстрел Харьковской ОГА: из-под завалов достали тела 24 человек 23 марта, 19:56 Цей матеріал також доступний українською Харьков после обстрела российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Из-под завалов здания Харьковской областной администрации достали тела 24 погибших, разбор продолжается. Об этом сообщил спикер Главного управления ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко в комментарии Суспільному.

1 марта Россия нанесла ракетный удар по центру Харькова — зданию облгосадминистрации и площади Свободы. В первый день спасатели сообщили о семи погибших, позже — о десяти. Окончательных данных о жертвах нет.



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По словам мэра Харькова Игоря Терехова, с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты разрушили 1143 здания в Харькове, из них 998 — жилые дома.

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