Обстрел Харьковской ОГА: из-под завалов достали тела 24 человек

23 марта, 19:56
Цей матеріал також доступний українською
Харьков после обстрела российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Харьков после обстрела российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Из-под завалов здания Харьковской областной администрации достали тела 24 погибших, разбор продолжается. Об этом сообщил спикер Главного управления ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко в комментарии Суспільному.

1 марта Россия нанесла ракетный удар по центру Харькова — зданию облгосадминистрации и площади Свободы. В первый день спасатели сообщили о семи погибших, позже — о десяти. Окончательных данных о жертвах нет.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/xnWI6qo_r-s

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты разрушили 1143 здания в Харькове, из них 998 — жилые дома.

Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Харьков Харьковская ОГА Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ