«Будет вопиющим нарушением международного права». Столтенберг пригрозил России последствиями за возможное использование химического оружия 23 марта, 17:03 Цей матеріал також доступний українською Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что использование химического оружия Россией «полностью изменит характер конфликта» и пригрозил последствиями стране-агрессору.

«В первую очередь любое использование химического оружия полностью изменило бы характер конфликта. Это было бы вопиющим нарушением международного права», — сказала Столтенберг во время брифинга.

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Генсек НАТО подчеркнул, что применение химического оружия «абсолютно недопустимо» и повлечет за собой последствия для страны-агрессора.

Президент США Джо Байден назвал «реальной угрозой» применение Россией химического оружия в Украине.

В Службе безопасности Украины заявили, что российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области и обвинить в этом ВСУ, а также прорабатывают варианты других провокаций, продуцируя фейки.

The Guardian со ссылкой на источники сообщала: Великобритания опасается, что Россия может сфабриковать повод для применения химического оружия в войне против Украины. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки также подтвердила эту информацию.

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