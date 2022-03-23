ЕС выделил Украине 1 млрд евро на вооружение 23 марта, 17:34 Цей матеріал також доступний українською Флаг ЕС и Украины (Фото:Dusan_Cvetanovic / pixabay)

Европейский Союз уже выделил Украине миллиард евро из Европейского фонда мира. Помощь направлена на закупку вооружений.

Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель во время брифинга.

«ЕС уже выделил Украине 1 млрд евро на закупку вооружений из Европейского фонда мира», — сказал он.

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Европейский Союз начал финансировать закупку летального оружия для Украины на фоне полномасштабного вторжения России. Впервые в истории это делают для страны, которую атаковали.



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