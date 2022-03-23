ЕС выделил Украине 1 млрд евро на вооружение
Флаг ЕС и Украины (Фото:Dusan_Cvetanovic / pixabay)
Европейский Союз уже выделил Украине миллиард евро из Европейского фонда мира. Помощь направлена на закупку вооружений.
Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель во время брифинга.
«ЕС уже выделил Украине 1 млрд евро на закупку вооружений из Европейского фонда мира», — сказал он.
Европейский Союз начал финансировать закупку летального оружия для Украины на фоне полномасштабного вторжения России. Впервые в истории это делают для страны, которую атаковали.
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