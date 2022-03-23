«Остался только Лавров». В ОПУ прокомментировали исчезновение Шойгу и других силовиков в России 23 марта, 14:00 Цей матеріал також доступний українською В ОПУ прокомментировали исчезновение Шойгу (Фото:Kremlin via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал информацию об исчезновении министра обороны РФ Сергея Шойгу «интересным информационным нюансом».



У себя в Telegram он также отметил исчезновение начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, а также глав спецслужб Николая Патрушева, Александра Бортникова и Сергея Нарышкина.

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Кроме того, по словам Подоляка, не появляются в информационном пространстве представители экономического блока — премьер Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министр Максим Решетников.

«Остался только Лавров, пытающийся на внешних рынках доказать, что если Россия не будет убивать мирных граждан Украины, Европа может задумать плохое. Песков, периодически искренне верящий, что все „по плану спецоперации“ и поэтому обязательно необходимо получить для РФ пятый пакет санкций с нефтяным эмбарго и закрытием мировых портов. И классические российские пропагандисты, продолжающие наговаривать себе на вполне конкретные юридические претензии „после“. Интересная тишина», — написал Подоляк.

Ранее российские СМИ обратили внимание, что министр обороны России Сергей Шойгу перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта.

С этого же дня не сообщалось и о мероприятиях с участием главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

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