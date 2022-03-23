Российские оккупанты потерпели сокрушительное поражение под Изюмом и потеряли 400 человек

23 марта, 11:32
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Глава Харьковской ОВА сообщил о потерях российских оккупантов под Изюмом (Фото:Генштаб)

Глава Харьковской ОВА сообщил о потерях российских оккупантов под Изюмом (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты потерпели еще одно поражение в районе Изюма, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он сообщил, что ВСУ удалось остановить продвижение российских оккупантов и разгромить его позиции.

«Наши ВСУ не допускают их продвижения, россияне там уже не раз получали позорные поражения. Во время последних атак враг потерял около 400 человек личного состава и десятки единиц техники», — отметил Синегубов.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Изюм Харьковская область Война России против Украины

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