Российские оккупанты потерпели сокрушительное поражение под Изюмом и потеряли 400 человек
Глава Харьковской ОВА сообщил о потерях российских оккупантов под Изюмом (Фото:Генштаб)
Российские оккупанты потерпели еще одно поражение в районе Изюма, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он сообщил, что ВСУ удалось остановить продвижение российских оккупантов и разгромить его позиции.
«Наши ВСУ не допускают их продвижения, россияне там уже не раз получали позорные поражения. Во время последних атак враг потерял около 400 человек личного состава и десятки единиц техники», — отметил Синегубов.
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