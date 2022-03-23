«Снаряд с территории Украины»: Россия активизировала план военных провокаций, заявили в Центре противодействия дезинформации 23 марта, 19:04 Цей матеріал також доступний українською На направлении границы, где расположены Нехотеевка и Журавлевка, находятся российские оккупанты (Фото:скриншот/Google Maps)

Российские власти планируют обстрел своих городов возле украинской границы, чтобы обвинить в этом украинских военных. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, комментируя сообщения в российских пропагандистских СМИ о «взрывах снарядов» на территории Белгородской области России.

В росСМИ появились заявления руководства Белгородской области о том, что в селах Журавлевка и Нехотеевка «ввели режим чрезвычайного положения в связи со взрывами снарядов, прилетевших со стороны Украины». В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что Россия активизировала план военных провокаций.



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«По плану кремля, такие провокации должны стать поводом для объявления в россии общей мобилизации. С учетом действий российской армии в Украине провокации в российских городах будут сопровождаться многочисленными жертвами среди мирного населения для создания „красивой картинки“», — добавили в ЦПД.

О планах России обстреливать жилые кварталы своих приграничных городов сообщалось еще 6 марта. Тогда в Центре противодействия дезинформации отмечали, что Россия не раз использовала такие сценарии как повод для боевых действий в Афганистане, Чечне и Абхазии.

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