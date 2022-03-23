Золотой туалет, вертолетные площадки, танцпол-бассейн. The Sun опубликовала фото интерьеров 140-метровой суперяхты Владимира Путина 23 марта, 13:32 Цей матеріал також доступний українською С сентября 2020 года яхта пришвартована в Марина-ди-Каррара (Фото:TOM VAN OOSSANEN)

На фоне того, как в задавленной санкциями России в магазинах происходят сражения за сахар и другие продукты, британское издание The Sun показывает миру, в какой роскоши привык жить российский диктатор Владимир Путин.

Вскоре после того, как команда российского политзаключенного Алексея Навального опубликовала расследование о принадлежащей Владимиру Путина 140-метровой шестипалубной яхте Шехерезада стоимостью 700 млн долларов, The Sun опубликовало эксклюзивные фото ее внутреннего убранства.

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«Отвратительная роскошь, которой наслаждается Владимир Путин на борту своей суперяхты стоимостью 500 млн фунтов стерлингов, раскрыта сегодня газетой The Sun — включая безвкусные золотые держатели для туалетных рулонов. Безумный Влад, чьи войска бомбят женщин и детей в Украине, не пожалел средств на шестипалубную яхту Шехерезада», — пишет издание в своем материале, озаглавленном Позолоченный монстр.

«Россияне заплатили за это. Нужно, чтобы Путина смыли с этого золотого трона», — заявил изданию бывший член экипажа.

Фото: The Sun

Фото: The Sun

Фото: The Sun

Отмечается, что официальная стоимость Шехерезады на момент завершения строительства два года назад составляла 500 млн фунтов стерлингов, но инсайдеры утверждают, что сегодня она может достигать 750 млн фунтов (более 990 млн долларов).

«Непристойная роскошь» и «тошнотворные излишества» — так характеризует издание увиденное на эксклюзивных снимках с яхты Путина.

Рабочий, который помогал его строить, сказал: «Все поверхности отделаны мрамором или золотом. Здесь бесчисленное количество бассейнов, СПА, сауна, театр, бальные залы, тренажерный зал, две вертолетные площадки. Это как мини-город. Есть даже больница, что вполне логично на фоне слухов о том, что Путин смертельно болен, — рассказал изданию рабочий, который помогал строить Шехерезаду. — Трудно смириться с тем, что самый невероятный корабль в мире принадлежит человеку, который бомбит гражданское население Украины. И это невообразимое богатство, когда зарплата среднего россиянина составляет 5 000 фунтов стерлингов в год, а люди там борются за еду».

Фото: The Sun

Фото: The Sun

Фото: The Sun

С сентября 2020 года яхта пришвартована в Марина-ди-Каррара в Италии. По слухам, на яхте работает отдельный европейский экипаж, который допускается на борт только во время отсутствия Путина.

«Личные штрихи деспота заметны в спортзале для дзюдо, где в рамке висят фотографии черных поясов. Книги показывают одержимость Путина богатством, включая Атлас красоты Михаэлы Норок, Историю моды Киотского института костюма и Фотоиконы Ханса-Майкла Кетцле», — пишет издание.

Фото: The Sun

Фото: The Sun

Фото: The Sun

Также на яхте установлен плиточный танцпол, который может трансформироваться в бассейн. Считается, что это один из двух таких бассейнов на кораблях в мире — второй находится на яхте Путина Graceful.

Кроме того, здесь есть самовыравнивающийся бильярдный стол, пятиметровый аквариум и телевизор длиной 4,5 м на всю стену, установка которого обошлась в 1 млн евро. Ванные комнаты украшены золотыми держателями туалетных рулонов и кранами.

Фото: The Sun

Фото: The Sun

Фото: The Sun

В то же время судно оборудовано двумя вертолетными площадками, на которых могут приземляться 5 метровые военные вертолеты. Высокотехнологичная система безопасности корабля с четырьмя радарами способна сбивать беспилотники. Под одной из вертолетных площадок находится ангар, в который можно разместить вертолет, а также хранится шесть гидроциклов, восемь подводных скутеров Seabob.

Сегодня у итальянских властей требуют конфисковать яхту Путина, пишет издание. «По всему миру захватывают яхты, принадлежащие олигархам, но Шехерезада стоит у всех на виду в гавани в Италии. Это просто кажется неправильным», — подчеркнул бывший член экипажа.

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