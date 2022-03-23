«Кто следующий?» Глава Минобороны Литвы приехал в Киев и пообщался с Резниковым 23 марта, 20:45 Цей матеріал також доступний українською Алексей Резников и Арвидас Анушаускас (Фото:Oleksii Reznikov / Twitter)

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил вопросы обороны Киева и страны с главой оборонного ведомства Литвы Арвидасом Анушаускасом.

Литовский министр посетил Киев в среду, 23 марта.

«Сегодня я ездил в Киев на встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Мы говорили об обороне Киева и Украины, министр многое мне показал», — заявил он в Twitter.

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Он добавил, что, по словам украинской стороны, он является первым иностранным министром обороны, посетившим Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

«Надо же с чего-то начинать. Литовское и украинское суверенные государства продолжают сотрудничать», — подытожил глава оборонного ведомства.

Со своей стороны Резников поблагодарил коллегу за поддержку не только на словах.

«Литва поддерживает Украину не только на словах. Личный визит Анушаускаса является свидетельством постоянной поддержки Украины со стороны правительства Литвы и литовского народа. Кстати, именно Литва подарил нам первые Стингеры. Я благодарен нашим друзьям и партнерам за их мужественную и смелую позицию», — заявил Резников.

Украинский министр ждет и других международных партнеров в Киеве, чтобы они увидели все своими глазами.

«Первый министр иностранных дел не боится лично приехать в Украину с 24 февраля. Кто следующий?», — поинтересовался он.

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