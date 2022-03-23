«Украинцы вас слушают». Шифрованная радиосвязь российской армии не работает в Украине — Foreign Policy 23 марта, 20:26 Цей матеріал також доступний українською Военная радиостанция (Фото:pexels.com)

Российские системы связи во время войны в Украине выходят из строя чаще, чем ожидалось, заявляют американские и европейские эксперты. Это вынуждает войска вторжения в полевых условиях полагаться на открытые системы или воровать мобильные телефоны у украинцев, а такие разговоры могут быть легко перехвачены украинскими военными.



Об этом пишет издание Foreign Policy. Приводим перевод публикации.



«Если у вас нет связи, это не война, а турпоход»

Официальные лица и эксперты США считают, что Россия не подготовилась должным образом к многомесячной войне с Украиной, рассчитывая быстро свергнуть президента Владимира Зеленского, и не располагает средствами коммуникации, которые покрыли бы территорию одного из самых больших государств в Европе.

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Украинские подразделения использовали отсутствие у России средств связи, чтобы глушить и перехватывать сообщения, а в некоторых случаях даже определять местонахождение высших российских офицеров для снайперов, которых западные специалисты обучали в течение последних восьми лет.

«Они просто не были полностью готовы к операциям такой интенсивности в течение столь длительного времени на таком множестве различных направлений атаки. Мы видим, что у них есть некоторые трудности с командованием и контролем, — заявил на условиях анонимности высокопоставленный представитель министерства обороны США. — Они используют гораздо больше несекретных сообщений, чем нужно, потому что их возможности секретной связи по той или иной причине не так хороши, как должны быть».

Сотрудник Пентагона сказал, что Россия изо всех сил пыталась интегрировать воздушные и наземные силы, чтобы принимать решения на поле боя в режиме реального времени. Проблемы со связью между российскими подразделениями усугубляются разрушительными бомбежками и артобстрелами. Бывшие чиновники и эксперты США рассказали Foreign Policy, что россияне недалеко от Харькова вывели из строя вышки мобильной связи 3G и 4G, необходимые для работы зашифрованных смартфонов, это вынудило силы вторжения открыто отправлять конфиденциальную информацию.

«Они не собирались уничтожать столько коммуникационной инфраструктуры, сколько уничтожили, — сказал Гэвин Уайлд, внештатный научный сотрудник Defense Priorities и эксперт по России и информационным войнам, ранее занимавший пост директора по делам России, Балтии и Кавказу в Совете национальной безопасности США. — Думаю, они надеялись внезапно налететь и получить в свое распоряжение более или менее нетронутую украинскую инфраструктуру».

Проблемы со связью происходят на фоне отсутствия у России командующего фронтом. В понедельник телеканал CNN сообщил, что США не смогли идентифицировать российского генерала, который руководит сотнями тысяч военных, находящихся в Украине. В состав сил вторжения входят российские призывники, чеченские подразделения и ЧВК Вагнера, которая в основном действует на Донбассе, где Кремль рассчитывает окружить украинские войска.

Российские солдаты, сосредоточенные на границе, фактически не были предупреждены о том, что их должны отправить воевать в соседнюю страну, что привело к повсеместному замешательству и ухудшило ситуацию со связью между подразделениями.

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«Получив приказ о вторжении за 24 часа, они не могли определить, с какими подразделениями будут двигаться рядом и взаимодействовать, а затем обмениваться ключами шифрования, чтобы посылать тайные сообщения, в результате они общались в открытом эфире, используя рации, — рассказал Джек Уотлинг, эксперт по наземным войнам в Королевском институте объединенных вооружений Великобритании. — Вещание на незашифрованных частотах позволило всем, от радиолюбителей до украинских и иностранных спецслужб, с легкостью подслушивать его. Из прослушки становится ясно, что россияне были в шоке, они не знали, что происходит».

Трудности коммуникации стали одной из причин поразительного числа погибших в конфликте со стороны России, которое уже превышает потери США за два десятилетия войны в Ираке и Афганистане. Украина оценивает потери россиян примерно в 15 000 человек, американские и западные оценки лишь ненамного ниже.

«В вооруженных силах существует старая поговорка: если у вас нет связи на поле боя, это не война, а турпоход», — поясняет Мик Малрой, бывший заместитель помощника министра обороны США. — Если вы не можете общаться с людьми, это не может считаться военной операцией".

«Россия думала, что все будет намного проще»

Служба безопасности Украины перехватила десятки звонков от российских солдат и командиров их родственникам. Так, один российский солдат рассказал матери, что его подразделение обстреляло пятиэтажный жилой дом и что многие солдаты мечтают бежать. Другие военнослужащие в перехваченных звонках признали, что их подразделения преувеличивают свои успехи в отчетах для минобороны России.

Европейский дипломат, пожелавший остаться неназванным, считает, что крах российских зашифрованных систем связи помог украинским силам увеличить количество убитых генералов противника. В частности, интернет- расследователи из Bellingcat обнаружили, что российские разведчики использовали открытую связь, чтобы сообщить на родину о гибели генерал-майора Виталия Герасимова, который, по некоторым данным, является племянником начальника Генштаба России. Видимо, он был убит во время боев с украинскими войсками под Харьковом в начале марта.

Отчаянное сопротивление Украины также сказалось на системе российской связи. Украина отключила все мобильные номера с кодом РФ, что вынудило российских солдат иногда отбирать телефоны у гражданских лиц. Но это не мешает Украине прослушивать разговоры и определять, где находятся россияне.

«Если вы используете мобильные телефоны, украинцы вас слушают, — сказал эксперт по кибербезопасности из Silverado Policy Accelerator Дмитрий Альперович. — Это дает разведке огромные возможности для понимания планов и расположения подразделений».

Чиновники из США и Европы неоднократно указывали, что большинству из 190 тысяч российских военнослужащих, которые были размещены на западе России и в Беларуси, не говорили, что они отправятся на войну.

Альперович добавил, что Россия не предоставила войскам достаточного количества шифров Вернама — надежного метода криптографии, который позволяет скрывать сообщения, которыми обмениваются подразделения. Этот шифр необходимо заранее загружать в устройства. По словам Альперович, высокочастотные военные радиостанции трудно использовать на больших расстояниях, поскольку здесь требуется особая подготовка, а российские силы, состоящие в основном из призывников, этому не обучены.

На фоне проблем российских войск со связью Украина добивается определенного прогресса в отражении вторжения, заявили официальные лица США. Высокопоставленный представитель Пентагона заявил на брифинге, что Украина теперь «может и хочет» вернуть территории, недавно захваченные россиянами, включая город Изюм к югу от Харькова, а также Николаев, где украинские войска несколько дней отражали натиск сил РФ.

«Честно говоря, для меня это большой шок, — сказал экс-чиновник Пентагона Малрой, — Россия думала, что все будет намного проще».

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