«Украинцы вас слушают». Шифрованная радиосвязь российской армии не работает в Украине — Foreign Policy

23 марта, 20:26
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Военная радиостанция (Фото:pexels.com)

Военная радиостанция (Фото:pexels.com)

Российские системы связи во время войны в Украине выходят из строя чаще, чем ожидалось, заявляют американские и европейские эксперты. Это вынуждает войска вторжения в полевых условиях полагаться на открытые системы или воровать мобильные телефоны у украинцев, а такие разговоры могут быть легко перехвачены украинскими военными.

Об этом пишет издание Foreign Policy. Приводим перевод публикации.

«Если у вас нет связи, это не война, а турпоход»

Официальные лица и эксперты США считают, что Россия не подготовилась должным образом к многомесячной войне с Украиной, рассчитывая быстро свергнуть президента Владимира Зеленского, и не располагает средствами коммуникации, которые покрыли бы территорию одного из самых больших государств в Европе.

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Украинские подразделения использовали отсутствие у России средств связи, чтобы глушить и перехватывать сообщения, а в некоторых случаях даже определять местонахождение высших российских офицеров для снайперов, которых западные специалисты обучали в течение последних восьми лет.

«Они просто не были полностью готовы к операциям такой интенсивности в течение столь длительного времени на таком множестве различных направлений атаки. Мы видим, что у них есть некоторые трудности с командованием и контролем, — заявил на условиях анонимности высокопоставленный представитель министерства обороны США. — Они используют гораздо больше несекретных сообщений, чем нужно, потому что их возможности секретной связи по той или иной причине не так хороши, как должны быть».

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Сотрудник Пентагона сказал, что Россия изо всех сил пыталась интегрировать воздушные и наземные силы, чтобы принимать решения на поле боя в режиме реального времени. Проблемы со связью между российскими подразделениями усугубляются разрушительными бомбежками и артобстрелами. Бывшие чиновники и эксперты США рассказали Foreign Policy, что россияне недалеко от Харькова вывели из строя вышки мобильной связи 3G и 4G, необходимые для работы зашифрованных смартфонов, это вынудило силы вторжения открыто отправлять конфиденциальную информацию.

«Они не собирались уничтожать столько коммуникационной инфраструктуры, сколько уничтожили, — сказал Гэвин Уайлд, внештатный научный сотрудник Defense Priorities и эксперт по России и информационным войнам, ранее занимавший пост директора по делам России, Балтии и Кавказу в Совете национальной безопасности США. — Думаю, они надеялись внезапно налететь и получить в свое распоряжение более или менее нетронутую украинскую инфраструктуру».

Проблемы со связью происходят на фоне отсутствия у России командующего фронтом. В понедельник телеканал CNN сообщил, что США не смогли идентифицировать российского генерала, который руководит сотнями тысяч военных, находящихся в Украине. В состав сил вторжения входят российские призывники, чеченские подразделения и ЧВК Вагнера, которая в основном действует на Донбассе, где Кремль рассчитывает окружить украинские войска.

Российские солдаты, сосредоточенные на границе, фактически не были предупреждены о том, что их должны отправить воевать в соседнюю страну, что привело к повсеместному замешательству и ухудшило ситуацию со связью между подразделениями.

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«Получив приказ о вторжении за 24 часа, они не могли определить, с какими подразделениями будут двигаться рядом и взаимодействовать, а затем обмениваться ключами шифрования, чтобы посылать тайные сообщения, в результате они общались в открытом эфире, используя рации, — рассказал Джек Уотлинг, эксперт по наземным войнам в Королевском институте объединенных вооружений Великобритании. — Вещание на незашифрованных частотах позволило всем, от радиолюбителей до украинских и иностранных спецслужб, с легкостью подслушивать его. Из прослушки становится ясно, что россияне были в шоке, они не знали, что происходит».

Трудности коммуникации стали одной из причин поразительного числа погибших в конфликте со стороны России, которое уже превышает потери США за два десятилетия войны в Ираке и Афганистане. Украина оценивает потери россиян примерно в 15 000 человек, американские и западные оценки лишь ненамного ниже.

«В вооруженных силах существует старая поговорка: если у вас нет связи на поле боя, это не война, а турпоход», — поясняет Мик Малрой, бывший заместитель помощника министра обороны США. — Если вы не можете общаться с людьми, это не может считаться военной операцией".

«Россия думала, что все будет намного проще»

Служба безопасности Украины перехватила десятки звонков от российских солдат и командиров их родственникам. Так, один российский солдат рассказал матери, что его подразделение обстреляло пятиэтажный жилой дом и что многие солдаты мечтают бежать. Другие военнослужащие в перехваченных звонках признали, что их подразделения преувеличивают свои успехи в отчетах для минобороны России.

Европейский дипломат, пожелавший остаться неназванным, считает, что крах российских зашифрованных систем связи помог украинским силам увеличить количество убитых генералов противника. В частности, интернет- расследователи из Bellingcat обнаружили, что российские разведчики использовали открытую связь, чтобы сообщить на родину о гибели генерал-майора Виталия Герасимова, который, по некоторым данным, является племянником начальника Генштаба России. Видимо, он был убит во время боев с украинскими войсками под Харьковом в начале марта.

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Отчаянное сопротивление Украины также сказалось на системе российской связи. Украина отключила все мобильные номера с кодом РФ, что вынудило российских солдат иногда отбирать телефоны у гражданских лиц. Но это не мешает Украине прослушивать разговоры и определять, где находятся россияне.

«Если вы используете мобильные телефоны, украинцы вас слушают, — сказал эксперт по кибербезопасности из Silverado Policy Accelerator Дмитрий Альперович. — Это дает разведке огромные возможности для понимания планов и расположения подразделений».

Чиновники из США и Европы неоднократно указывали, что большинству из 190 тысяч российских военнослужащих, которые были размещены на западе России и в Беларуси, не говорили, что они отправятся на войну.

Альперович добавил, что Россия не предоставила войскам достаточного количества шифров Вернама — надежного метода криптографии, который позволяет скрывать сообщения, которыми обмениваются подразделения. Этот шифр необходимо заранее загружать в устройства. По словам Альперович, высокочастотные военные радиостанции трудно использовать на больших расстояниях, поскольку здесь требуется особая подготовка, а российские силы, состоящие в основном из призывников, этому не обучены.

На фоне проблем российских войск со связью Украина добивается определенного прогресса в отражении вторжения, заявили официальные лица США. Высокопоставленный представитель Пентагона заявил на брифинге, что Украина теперь «может и хочет» вернуть территории, недавно захваченные россиянами, включая город Изюм к югу от Харькова, а также Николаев, где украинские войска несколько дней отражали натиск сил РФ.

«Честно говоря, для меня это большой шок, — сказал экс-чиновник Пентагона Малрой, — Россия думала, что все будет намного проще».

Редактор: Николай Поддубный

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Теги:   Армия России Связь Российско-украинская война Генералы

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