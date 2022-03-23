«Оперативное построение — полный трэш». Военный эксперт прогнозирует контрнаступление ВСУ и оцепление русских 23 марта, 12:39 Цей матеріал також доступний українською Бойцы Сил территориальной обороны (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Каким будет ход военных событий в ближайшее время и что происходит на фронте — профессиональный анализ от военного эксперта Виталия Кевлюка

Почти месяц идут боевые действия на территории Украины. Российские захватчики пытались быстро захватить крупные города страны, но до сих пор не очень продвинулись вперед. Также они исчерпали атакующий потенциал, перейдя к бомбардировкам и обстрелам гражданских объектов. По просьбе НВ военный эксперт Виталий Кевлюк рассказал, почему так произошло и как будет действовать украинское руководство.

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— Один боец-добровольец недавно рассказал, что россиян отбросили от Ирпеня (пригород Киева), но «орки хорошо окопались и стреляют из арты». И он отметил, что «наше руководство расслабилось».

— Люди вырыли себе могилы. Разве им можно отказать в такой малости? Они там без логистики долго этой весной не протянут.

— А почему украинские силы сейчас не слишком активны?

— Мы готовимся к контрудару.

— Но бить одновременно по всем направлениям невозможно? Где это лучше сделать?

— Мне перспективными кажутся Чернигов и Запорожье на Чонгар [восточная часть озера Сиваш]. Отрезать группировку [врага возле столицы] от границы с Беларусью — заставить их сложить оружие. Юг отрезать от поставок из Крыма и прижать к зоне ООС. Такой сэндвич.

— США так и не смогли определить, назначила ли Москва единственного военного командующего, чтобы тот отвечал за войну с Украиной. А то, что у россиян сейчас, указывает на отсутствие координации между их отдельными подразделениями.

— У меня тоже представления нет, кто руководит операцией. Какой-то «коллективный Кремль». Оперативное построение — полный трэш. На одном направлении — 10−15 БТГр [батальонных тактических групп] из разных дивизий разных армий разных округов. Они реально между собой не взаимодействуют.

Там система управления — мозг сломать. Операция есть, а центра управления, штаба — нет. Треш.

— Что можно сказать о наступательном потенциале врага?

— Затянувшаяся оперативная пауза подталкивает к мысли, что от общества скрывают какие-то неудачи. РФ задействовала все имеющиеся военные организационные структуры Сухопутных войск, два из трех корпусов береговых войск и морской пехоты всех флотов и все организмы из состава ВДВ [воздушнодесантные войска].

— Какая картина по основным направлениям?

— Расскажу по отдельным операционным районам.

Волынский операционный район: игра нервов. Угроза вторжения группировки ВС Беларуси в Украину сохраняется.

Полесский операционный район и Киев: в этом районе действуют БТГр от дивизии и бригад 1, 2, 5, 35 армий, 155 бригады морской пехоты и ВДВ. Общее руководство на направлении осуществляет командующий 35 армией генерал Александр Санчик. Защитники Киева нанесли противнику на этом направлении значительные потери, заставили преждевременно задействовать оперативные резервы. На сегодняшний день ВСУ заставили противника перейти на этом направлении к обороне. Напомню, что бесславную гибель здесь нашли все воздушные десанты из состава 76 десантной дивизии РФ, разгромлена 45 отдельная гвардейская бригада спецназначения ВДВ, 155 отдельная бригада морской пехоты, планомерно был загнан в леса под Ясногородкой и уничтожен 331 парашютно-десантный полк 98 гвардейской десантной дивизии, что расстреливал наши подразделения под Иловайском, — в живых осталось пару бойцов, с тяжелыми ранениями оказавшихся в плену.

ССО (силы спецназначения) ВСУ разгромили командный пункт 35 армии, ее начтштабу получил тяжелое ранение и выбыл не только из боя, но и с военной службы.

Под Броварами понесла огромные потери 47 танковая дивизия.

Противник не отказался от главной цели — захвата Киева, как столицы нашей страны, символа украинской государственности, потенциального города возрождения украинского Феникса. По оценкам экспертов, в том числе иностранных, шансы на успех у противника скудны.

Интересная новость — батальон канадских украинцев уже насчитывает 550 человек, среди них — автор самого длинного подтвержденного снайперского выстрела.

Северский операционный район: здесь у врага действуют две бригады из состава 36 армии (командующий генерал Валерий Солодчук, назначенный в декабре 2021 года). Как и под Киевом, противник остановлен, он вынужден перейти к обороне, практически не проводит наступательных действий, продолжает обстреливать позиции подразделений ВСУ и жилые кварталы Чернигова.

— Важным остается направление у Изюма.

— Слобожанский операционный район: в направлении действуют военные части из состава 6, 41 армий, 14 армейского корпупа Северного флота, БТГр из состава 3 мотострелковой дивизии и 4 танковой дивизии. Командует группировкой предположительно командующий 6 армией генерал Владислав Ершов [при подготовке интервью появилась информация, что Ершова арестовали российские силовики]. Группировка застряла в боях под Харьковом и Сумами, понесла огромные потери и остановилась, а на отдельных участках отошла за линию государственной границы. Свой бесславный конец здесь нашла 200 отдельная мотострелковая бригада из Печенги Мурманской области и известная 4-я Кантемировская танковая дивизия. «Чудеса» тактического мастерства демонстрировала на этом направлении 45 инженерная бригада РФ, четырежды пытавшаяся навести понтонную переправу на одном и том же городе. Все попытки были аннулированы ВСУ. Дополнительным следствием этого бессмысленного строительства явилась гибель начальника инженерных войск Западного округа россиян. Кроме этого, в боях под Харьковом уничтожены командующий 29 армией генерал Андрей Колесников, начштаба и заместитель командующего 41 армией генералы Виталий Герасимов и Андрей Суховецкий.

В последние дни противник блокирует города Сумы и Харьков, наносит огневые удары по позициям ВСУ, инфраструктуре Харькова и Чугуева, продолжаются безуспешные попытки взять город Изюм. Противник несет потери, пытается перейти к обороне, приступил к строительству опорных пунктов. Усматриваются все признаки того, что противник утратил боевой потенциал и отказался от активных действий в этом районе до решения проблем восстановления боеспособности. Колонны снабжения вынуждены передвигаться без прикрытия бронегрупп и вертолетов, ведь таких средств явно не хватает.

— А что под Донецком?

— Донецкий операционный район наиболее сложный, учитывая количество войск, привлеченных к действиям в нем. Противник бросил сюда четыре дивизии из состава 8 и 20 армий, 8 бригад и 3 полка из состава так называемых «народных милиции» «ЛНР/ДНР». Группировкой, вероятно, руководил убитый 18 марта командующий 8 армией генерал Андрей Мордвичев. Целью действий противника на севере этого района, вероятно, является прорыв обороны ВСУ на участке Северодонецк — Кременная, развитие наступления в направлении Изюма, рассечение сил ВСУ, окружение их части на севере Луганской области и дальнейший разгром.

На юге района противник пытается решить две главные задачи: захват города Мариуполь, прорыв обороны на Волновахе и дальнейшее соединение с группировкой оккупантов в Мелитополе. Такое развитие событий позволит противнику выбить силы ООС [Операции объединенных сил] за пределы админграниц Луганской и Донецкой областей, создать сухопутный коридор от территории РФ в Крым.

Беспокойство вызывает положение дел в окруженном Мариуполе: защитники города отвергли ультиматум сложить оружие и прекратить сопротивление. У меня нет ответа на вопрос «Когда защитникам города окажут помощь?».

На других направлениях в этом районе противник продолжает безуспешно штурмовать позиции ВСУ вдоль всей линии столкновения, сосредотачивая основные усилия на Авдеевском направлении, но понес потери и был отброшен на исходные позиции.

Тактика действий русских войск здесь мало чем отличается от тактики обычного нашествия: противник шаблонно атакует на одних и тех же участках, пытаясь реализовать свое численное преимущество. Здесь нашли свой конец командир российской 150 мотострелковой дивизии генерал Олег Митяев, заместитель командующего Черноморским флотом (ЧФ) по военно-патриотической работе капитан 1 ранга Палий («вдохновлял» одну из БТГр, оказавшуюся неспособной выполнить свою боевую задачу возле Мариуроля.

Таврический операционный район: здесь действуют войска из состава 49, 58 армий и 22 армейского корпуса ЧФ. Руководит командующий 58 армией генерал Михаил Зусько (родом из Волыни, кстати). Группировка противника, ворвавшаяся в Украину из Крыма, ударила не кулаком, а растопыренными «пальцами» в направлениях Херсон — Николаев — Вознесенск, частью сил — на Новую Каховку, Мелитополь — Васильевку, частью сил — на Энергодар и Бердянск. Как и ожидалось, наступление остановилось само по себе из-за постоянного увеличения протяженности фронта и уменьшения оперативных плотностей. Этому процессу добавили скорости подразделения ВСУ, которые мобильной обороной нанесли потери агрессору, одновременно не подставляясь под его удары.

Так, временно потерян контроль над территорией в треугольнике Херсон — Бердянск — Васильевка. Но сохранены силы для его обновления. Противник пытается удержать ранее занятые рубежи, восстанавливает боеспособность подразделений и пополняет запасы.

Мемом этой войны стала Чернобаевка, где противник шесть раз подряд попадал под удары ВСУ на одном и том же аэродроме. Этому феномену пока нет объяснения. Также я не могу объяснить, почему мы сдали Бердянск практически без боя и какова судьба кораблей и судов тамошней военно-морской базы.

Южнобугский операционный район: обстановка — без изменений, хотя противник наносит огневые и ракетно-авиационные удары по инфраструктуре и жилому сектору Николаева. Ситуацию контролируют ВСУ.

— Что можно сказать в целом?

— Противник потерял наступательную инициативу по всем направлениям, кроме Донецкого операционного района. У РФ огромные проблемы с восполнением потерь. Слухи о вербовке и опрокидывании из Сирии и Ливии наемников — не более чем попытки скрыть эту проблему. Российские заявления об «ударах гиперзвуковым оружием» — реклама несуществующего оружия. Горячей точкой становится линия фронта в операционной зоне Объединенных Сил. Воздушные удары будут продолжаться, больше всего достанется гражданскому населению.

— Вы недавно обнародовали карту, на которой обозначили места ракетных ударов россиян за разные периоды войны, очевидно, что в последнее время их стало меньше. У врага не хватает ракет? И второй вопрос: последний удар по киевскому ТРЦ — зачем они использовали на него дорогую ракету?

— Там стреляли «Точкой» [советский тактический ракетный комплекс]. Она не особенно дорога. Участившиеся удары тактическими ракетами именно такого комплекса — 9К79 Точка, являющаяся показателем исчерпания врагом более современных ракет Искандер и Калибр. У россиян — нехватка высокоточного оружия.

— А говорили, что это был Кинжал — современный гиперзвуковой ракетный комплекс РФ. Тем не менее они стреляют не так часто.

— Экономят. Кинжал — сказочка: взяли ракету от Искандера, обозвали гиперзвуковой, прицепили под самолет-перехватчик МиГ-31, разок где-то стрельнули — и все на том. Эти самолеты летают за Уралом. Вряд ли их кто-то сюда гнал, чтобы разок бахнуть.

— Они действительно 1000 км через десять минут летят, как говорят оккупанты?

— Гиперзвук — от 5 тыс. км в час. Дальше сами считайте, сколько оно летит 1000 км.

— То есть 20 минут. Мой знакомый журналист говорит, что в Германии сейчас только и говорят о Кинджале, об угрозе от них. Неужели никто из западных экспертов не может сказать правду?

— А кроме мультика, кто видел живой Кинжал? Есть видео, где его цепляют под самолет. Но нет видеоотчета, запуска и возвращения самолета без ракеты. И вообще как страна, которая не может собрать телевизор или смартфон, может сделать гиперзвуковое оружие? Я что-то не верю.

— Враг сейчас массово бомбит украинские города. Есть какие-то исторические аналоги и какой был результат?

— Три операции в Ираке, Ливии, Югославии. Но удары наносились по реальной военной инфраструктуре. Хотя попали в китайское посольство в Белграде. Совершенно иная философия войны. Такое действие, как у нас, — это Чечня один в один. Автор — тот же: РФ.

— То есть цель — запугивание? И это военное преступление?

— Когда воюешь с россиянами, помечать здания красными крестами и словами «ДЕТИ» — очень плохая идея. Красный крест для россиян — прицельная марка, а не символ, запрещающий атаку объекта.

Также следует помнить, что пилоты настолько заняты во время полета со скоростью 900 км/ч и более, что просто нет времени «читать» то, что написано на каком-нибудь здании или вокруг него: они получили координаты цели от высших командиров, выполняют приказы и бомбят безликие координаты.

Хочу добавить напоследок: следует помнить, что в ВСУ также есть потери — войска ведут тяжелые и ожесточенные бои. Но нет другого пути приблизить нашу победу.

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