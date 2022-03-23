Экологическая угроза. Оккупанты не забирают тела своих погибших в Сумской области 23 марта, 16:33 Цей матеріал також доступний українською Трупы российских военных в Украине (Фото:Суспільне Суми)

Оккупанты до сих пор не забрали тела своих военных, погибших еще в начале полномасштабного российского вторжения. Это представляет угрозу окружающей среде.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Управления здравоохранения Сумской ОВА Анатолий Котляр в комментарии Суспільному.

Он подчеркнул, что российские военные не нужны своему командованию.

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«Они не нужны той стороне, они их не забирают, они остаются у нас и представляют очень большую угрозу, прежде всего экологическую. Разлагаясь, человеческое тело выделяет трупный яд», — объяснил Котляр.

По его словам, международное гуманитарное право предполагает необходимость взять биологические образцы для того, чтобы потом определить по ДНК, что это за человек.

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Котляр говорит, что Сумская ОВА заказала 10 рефрижераторов для хранения тел, но из-за блокировки железной дороги их пока не доставили. Тело погибших оккупантов хранят в полиэтиленовых пакетах.

«Нужно определять места, где их временно прикапывать, а после победы мы каждого из них идентифицируем и вернем их родителям», — рассказал чиновник.

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