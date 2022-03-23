Спецпредставитель Путина Чубайс покинул пост и уехал из России — Bloomberg

23 марта, 15:23
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Анатолий Чубайс (Фото:Совет Федерации/www.flickr.com)

Анатолий Чубайс (Фото:Совет Федерации/www.flickr.com)

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс покинул пост и уехал из РФ, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.

По их словам, Чубайс уехал из России. Он объяснил свои действия несогласием с войной в Украине.

Bloomberg пишет, что Чубайс стал самым высокопоставленным чиновником, порвавшим связи с Кремлем после войны России против Украины.

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Ранее российские СМИ обратили внимание, что министр обороны России Сергей Шойгу перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта.

С этого же дня не сообщалось и о мероприятиях с участием главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Война России против Украины

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