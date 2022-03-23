В Черниговской области тероборона уничтожила российский бронеавтомобиль Тигр

23 марта, 12:17
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В Черниговской области уничтожили российский бронеавтомобиль Тигр (Фото:Оперативное командование Север)

В Черниговской области уничтожили российский бронеавтомобиль Тигр (Фото:Оперативное командование Север)

В Черниговской области силы территориальной обороны уничтожили российский бронеавтомобиль Тигр.

Об этом сообщает Оперативное командование Север.

«Черниговщина не зря называется краем партизанской славы, ведь люди встают на защиту своей земли вместе с Вооруженными Силами Украины. Так, силам сопротивления Северщины вместе с местными патриотами удалось уничтожить российский Тигр. Потери врага уточняются», — говорится в сообщении.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Черниговская область Война России против Украины

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