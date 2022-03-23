В Черниговской области тероборона уничтожила российский бронеавтомобиль Тигр 23 марта, 12:17 Цей матеріал також доступний українською В Черниговской области уничтожили российский бронеавтомобиль Тигр (Фото:Оперативное командование Север)

В Черниговской области силы территориальной обороны уничтожили российский бронеавтомобиль Тигр.



Об этом сообщает Оперативное командование Север.

«Черниговщина не зря называется краем партизанской славы, ведь люди встают на защиту своей земли вместе с Вооруженными Силами Украины. Так, силам сопротивления Северщины вместе с местными патриотами удалось уничтожить российский Тигр. Потери врага уточняются», — говорится в сообщении.

Видео дня

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.