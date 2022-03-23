В Черниговской области тероборона уничтожила российский бронеавтомобиль Тигр
В Черниговской области уничтожили российский бронеавтомобиль Тигр (Фото:Оперативное командование Север)
В Черниговской области силы территориальной обороны уничтожили российский бронеавтомобиль Тигр.
Об этом сообщает Оперативное командование Север.
«Черниговщина не зря называется краем партизанской славы, ведь люди встают на защиту своей земли вместе с Вооруженными Силами Украины. Так, силам сопротивления Северщины вместе с местными патриотами удалось уничтожить российский Тигр. Потери врага уточняются», — говорится в сообщении.
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