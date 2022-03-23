Скрывают правду. Песков отказался озвучивать данные о потерях России в войне против Украины 23 марта, 14:53 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Песков (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался озвучивать данные о потерях России в войне против Украины.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «когда Минобороны сочтет нужным, предоставит новую информацию по потерям».

Россия несет в войне против Украины огромные потери.

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По информации Генштаба, на 28-й день войны против Украины Россия потеряла:

личного состава — около 15600 человек,

танков — 517 ед,

боевых бронированных машин — 1578 ед,

артиллерийских систем — 267 ед,

РСЗО — 80 ед,

средства ПВО — 47 ед,

самолетов — 101 ед,

вертолетов — 124 ед,

автомобильной техники — 1008 ед,

корабли /катера — 4 ед,

цистерн с ГСМ — 70,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 42.

Специальная техника — 15.

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