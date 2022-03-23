Скрывают правду. Песков отказался озвучивать данные о потерях России в войне против Украины

23 марта, 14:53
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Дмитрий Песков (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Дмитрий Песков (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался озвучивать данные о потерях России в войне против Украины.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «когда Минобороны сочтет нужным, предоставит новую информацию по потерям».

Россия несет в войне против Украины огромные потери.

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По информации Генштаба, на 28-й день войны против Украины Россия потеряла:

  • личного состава — около 15600 человек,
  • танков — 517 ед,
  • боевых бронированных машин — 1578 ед,
  • артиллерийских систем — 267 ед,
  • РСЗО — 80 ед,
  • средства ПВО — 47 ед,
  • самолетов — 101 ед,
  • вертолетов — 124 ед,
  • автомобильной техники — 1008 ед,
  • корабли /катера — 4 ед,
  • цистерн с ГСМ — 70,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 42.
  • Специальная техника — 15.
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Кремль Дмитрий Песков Война России против Украины

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