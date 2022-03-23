Скрывают правду. Песков отказался озвучивать данные о потерях России в войне против Украины
Дмитрий Песков (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался озвучивать данные о потерях России в войне против Украины.
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, «когда Минобороны сочтет нужным, предоставит новую информацию по потерям».
Россия несет в войне против Украины огромные потери.
По информации Генштаба, на 28-й день войны против Украины Россия потеряла:
- личного состава — около 15600 человек,
- танков — 517 ед,
- боевых бронированных машин — 1578 ед,
- артиллерийских систем — 267 ед,
- РСЗО — 80 ед,
- средства ПВО — 47 ед,
- самолетов — 101 ед,
- вертолетов — 124 ед,
- автомобильной техники — 1008 ед,
- корабли /катера — 4 ед,
- цистерн с ГСМ — 70,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 42.
- Специальная техника — 15.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.