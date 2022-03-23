«Вторая Чернобаевка». В Харьковской области сбили еще два российских самолета 23 марта, 14:11 Цей матеріал також доступний українською В Харьковской области сбили два российских самолета (иллюстративное фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В небе над Харьковской областью утром 23 марта сбили еще два самолета российских оккупантов.

Об этом сообщает Воздушное командование Восток.

Отмечается, что юго-восточный регион «становится второй Чернобаевкой» для российской авиации.

«Благодаря зенитным ракетным комплексам Воздушных Сил уже традиционно изо дня в день на этом направлении враг теряет свои самолеты. Сегодня утром воины противовоздушной обороны „приземлили“ еще две птички оккупантов, которые несли смерть мирным городам», — говорится в сообщении.

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