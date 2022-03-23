Под обстрелом РФ. В Киеве погибла журналистка оппозиционного российского издания The Insider Оксана Баулина 23 марта, 20:39 Цей матеріал також доступний українською Оксана Баулина (Фото:Oksana Baulina / Facebook)

В Киеве во время выполнения редакционного задания погибла журналистка оппозиционного российского издания The Insider Оксана Баулина. Об этом сообщает само издание.

По данным The Insider, Баулина снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый обстрел.

Журналистка работала в Фонде борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального. После того, как организацию внесли в список «экстремистских», она была вынуждена уехать из России. Баулина работала корреспондентом в Украине и успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева.

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Издание The Insider известно громкими расследованиями совместно с Bellingcat, в частности, о причастности одних и тех же агентов ФСБ к отравлениям оппозиционеров Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзы и поэта Дмитрия Быкова, а также об операции ГРУ по подрыву складов с оружием во Врбетице. В России The Insider объявили «иностранным агентом».

23 марта Россия нанесла новый удар по Киеву. Оккупанты обстреляли парковку торгового центра в Подольском районе, в результате чего один человек погиб, двое раненых госпитализированы.

15 марта в Киевской области в результате российских обстрелов погибли оператор американского телеканала FoxNews Пьер Закржевский и украинская журналистка-фиксерка Александра Кувшинова.

До этого украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину погибли трое журналистов, десятки пострадали. В результате обстрелов под Николаевом погиб журналист Виктор Дударь, телеоператор Live Евгений Сакун погиб во время ракетных обстрелов в Киеве. Американец Брент Рено, известный видеожурналист и документалист, был убит оккупантами на блокпосту в Ирпене.

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