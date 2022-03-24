Введение миротворческой миссии в Украину не имеет консенсуса в НАТО — Кулеба 24 марта, 00:37 Цей матеріал також доступний українською Кулеба не ждет от саммита НАТО прорывов (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что в Североатлантическом альянсе нет консенсуса по поводу введения миротворческой миссии в Украину.



В эфире национального телемарафона глава внешнеполитического ведомства указал на то, что для реализации это «революционной инициативы» необходим консенсус всех членов НАТО.

Видео дня

Министр добавил, что Украина не примет участие в саммите Альянса 24 марта, где физически на нем не будет украинской делегации. Также он отметил, что не ждет прорывов от саммита.

«К сожалению, не ожидаю, потому что объективно оцениваю ситуацию внутри Альянса и его готовность к каким-то жестким радикальным действиям. Конкретно на сегодня, на завтра, такого нет. Но надо работать, и результат непременно будет, просто со временем», — убежден Кулеба.

Как считает глава МИД Украины, Россия к саммиту НАТО разгоняет истерику о том, что нельзя помогать Украине, и что это будет воспринято как втягивание Альянса в войну.

«Мы не снимаем с повестки дня тему закрытия неба над Украиной. Сколько бы ни говорили в НАТО о том, что на данный момент это невозможно, это надо делать, и мы будем в дальнейшем пробивать эту историю, потому что это путь к сохранению жизней украинцев и наших городов от разрушений», — резюмировал Кулеба.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг созвал внеочередной саммит Альянса 24 марта на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Президент США Джо Байден прилетел в Европу, чтобы принять участие в саммите.

Члены НАТО отказываются закрыть воздушное пространство над Украиной и остановить российские авиаудары, заявляя, что это может привести к эскалации и Третьей мировой войне.

Ранее вице-премьер Польши и глава правящей партии страны Право и справедливость Ярослав Качиньский во время визита в Киев призвал отправить в Украину миротворческую миссию НАТО.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.