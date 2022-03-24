Введение миротворческой миссии в Украину не имеет консенсуса в НАТО — Кулеба

24 марта, 00:37
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Кулеба не ждет от саммита НАТО прорывов (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Кулеба не ждет от саммита НАТО прорывов (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что в Североатлантическом альянсе нет консенсуса по поводу введения миротворческой миссии в Украину.

В эфире национального телемарафона глава внешнеполитического ведомства указал на то, что для реализации это «революционной инициативы» необходим консенсус всех членов НАТО.

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Министр добавил, что Украина не примет участие в саммите Альянса 24 марта, где физически на нем не будет украинской делегации. Также он отметил, что не ждет прорывов от саммита.

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«К сожалению, не ожидаю, потому что объективно оцениваю ситуацию внутри Альянса и его готовность к каким-то жестким радикальным действиям. Конкретно на сегодня, на завтра, такого нет. Но надо работать, и результат непременно будет, просто со временем», — убежден Кулеба.

Как считает глава МИД Украины, Россия к саммиту НАТО разгоняет истерику о том, что нельзя помогать Украине, и что это будет воспринято как втягивание Альянса в войну.

«Мы не снимаем с повестки дня тему закрытия неба над Украиной. Сколько бы ни говорили в НАТО о том, что на данный момент это невозможно, это надо делать, и мы будем в дальнейшем пробивать эту историю, потому что это путь к сохранению жизней украинцев и наших городов от разрушений», — резюмировал Кулеба.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг созвал внеочередной саммит Альянса 24 марта на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Президент США Джо Байден прилетел в Европу, чтобы принять участие в саммите.

Члены НАТО отказываются закрыть воздушное пространство над Украиной и остановить российские авиаудары, заявляя, что это может привести к эскалации и Третьей мировой войне.

Ранее вице-премьер Польши и глава правящей партии страны Право и справедливость Ярослав Качиньский во время визита в Киев призвал отправить в Украину миротворческую миссию НАТО.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   НАТО Российская агрессия Саммит Миротворческая миссия Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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