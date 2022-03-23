Российские оккупанты ставят под угрозу начало посевной в некоторых регионах Украины — Генштаб

23 марта, 19:28
Цей матеріал також доступний українською
Сбор урожая в Украине в 2016 году (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Сбор урожая в Украине в 2016 году (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 23 марта, на 28-й день с начала полномасштабного вторжения России.

В сводке Генштаба сказано:

  • Россия сорвала все сроки наступательной операции, рассматривает возможность окружения отдельных группировок украинских войск, чтобы выдвигать ультиматумы во время переговоров;
  • оккупанты нарушают нормы международного гуманитарного права, не прекращают артиллерийские обстрелы, ракетные и авиаудары по инфраструктуре городов, хаотически минируют местность и уничтожают сельскохозяйственную технику, что ставит под угрозу начало посевной кампании в отдельных регионах Украины;
  • на Волыни, Полесье, Северщине и Таврийском направлениях действий противника не изменились;
  • в Волчанске Харьковской области российские оккупанты организовали показательную раздачу так называемой гуманитарной помощи местным жителям под подпись и при наличии украинского паспорта;
  • на временно занятых оккупантами территориях Запорожской области оккупанты из-за проблем с логистикой пытаются отбирать у населения и аграриев топливо.
Видео дня
Читайте также:
Голода не будет. Когда в Украине начнется посевная кампания и что будет с ценами на зерно — интервью НВ

«Силы обороны Украины продолжают защищать Украину как на земле, так и в воздухе, постепенно освобождая ее от российских оккупантов», — подчеркнули в Генштабе.

Читайте также:
Искусный тактик, но неумелый стратег. Самый глубокий просчет Путина
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/279066061073146

По данным Генштаба ВСУ, за 27 дней полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 15 600 человек личного состава, 101 самолет, 124 вертолета, 80 реактивных систем залпового огня и не только.

Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ