Российские оккупанты ставят под угрозу начало посевной в некоторых регионах Украины — Генштаб 23 марта, 19:28 Цей матеріал також доступний українською Сбор урожая в Украине в 2016 году (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 23 марта, на 28-й день с начала полномасштабного вторжения России.

В сводке Генштаба сказано:



Россия сорвала все сроки наступательной операции, рассматривает возможность окружения отдельных группировок украинских войск, чтобы выдвигать ультиматумы во время переговоров;

оккупанты нарушают нормы международного гуманитарного права, не прекращают артиллерийские обстрелы, ракетные и авиаудары по инфраструктуре городов, хаотически минируют местность и уничтожают сельскохозяйственную технику, что ставит под угрозу начало посевной кампании в отдельных регионах Украины;

на Волыни, Полесье, Северщине и Таврийском направлениях действий противника не изменились;

в Волчанске Харьковской области российские оккупанты организовали показательную раздачу так называемой гуманитарной помощи местным жителям под подпись и при наличии украинского паспорта;

на временно занятых оккупантами территориях Запорожской области оккупанты из-за проблем с логистикой пытаются отбирать у населения и аграриев топливо.

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«Силы обороны Украины продолжают защищать Украину как на земле, так и в воздухе, постепенно освобождая ее от российских оккупантов», — подчеркнули в Генштабе.

По данным Генштаба ВСУ, за 27 дней полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 15 600 человек личного состава, 101 самолет, 124 вертолета, 80 реактивных систем залпового огня и не только.



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