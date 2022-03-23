Интервью с послом в Британии Пристайко. Чего ждать от саммита НАТО, зачем Резников летал в Лондон, а Джонсон собирается в Киев 23 марта, 21:09 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон и Вадим Пристайко (Фото:Embassy of Ukraine to the UK/Facebook)

Великобритания остается одним из самых мощных партнеров Украины в войне против России и готова идти с нами до конца, уверяет посол Вадим Пристайко.

В интервью Радио НВ дипломат рассказал, увеличит ли Лондон поставки вооружения Киеву, зачем топ-чиновники двух стран совершают взаимные визиты друг к другу во время войны и как у россиян отбирают имущество, находящееся в Великобритании.

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— Саммит НАТО должен пройти завтра, 24 марта, в Брюсселе. Какую позицию может занять Великобритания? С одной стороны, страна всегда резко осуждала то, что делает Россия в Украине, а с другой — видим, что нет решения о большой военной помощи.

— Если говорить о наших наиболее мощных партнерах, то Великобритания вместе с США являются лидерами этого процесса. Работая сейчас в Лондоне, я не вижу никаких препятствий или пределов наших просьб или той помощи, которую мы получаем.

[Премьер-министр Британии] Борис Джонсон требует от России прекратить войну и, самое главное, собирает других лидеров, пытается консолидировать их усилия.

Что касается вооружения, финансовой помощи, санкций: Великобритания готова идти с нами до самого конца. Два дня тому назад был визит министра обороны Резникова сюда. Состоялся разговор о поступлении дополнительного вооружения, увеличении не только количества, но и качества необходимого нам оружия, чтобы защищать свою землю.

— Что означает встреча министра обороны Алексея Резникова с министрами обороны и иностранных дел Великобритании? Почему личный визит, а не онлайн?

— Думаю, что вы прекрасно понимаете, почему необходим визит министра обороны воюющей страны посреди войны — это все же забрало у Резникова целый день работы. Необходимо было переговорить за закрытыми дверями, тайно, потому что мы не можем сейчас доверять никакому средству связи. [Встреча проходила] для того, чтобы уточнить, какое вооружение нам нужно именно сейчас, когда оно поступит, в какие конкретные точки нам нужна помощь. Уверяю, что эти договоренности были достигнуты. Резников вернулся довольный этой работой и тем, что в ближайшее время поступит в Украину.

— Появилась информация о возможном визите Джонсона в Киев. Насколько это возможно?

— Досадно, что эта информация проскользнула в СМИ, потому что это усугубляет ситуацию вокруг визита. Но подобный визит планировался и планируется.

Я имел честь быть приглашенным на съезд Консервативной партии, посвященный Украине, и где выступал премьер-министр. Он предложил возможность визита.

Я также знаю, что некоторые другие министры правительства, непосредственно отвечающие за помощь Украине, тоже готовы приехать в Киев, несмотря на существующую опасность. Очевидно, что органы безопасности Великобритании выражают свою обеспокоенность относительно [таких поездок], но политическая воля лидера Великобритании и всего правительства настолько сильна, что несмотря на риск, мы планируем такого рода визиты.

Пристайко на лондонской акции в поддержку Украины / Фото: Embassy of Ukraine to the UK/Facebook

— В Киев уже приезжали премьер-министры Польши, Словении и Чехии. После этого были сделаны заявления, но мы не увидели чего-то нового, чего не было до этого визита. Это символический акт поддержки?

— Есть символическая сторона в этом. Вы помните, что наш лидер в 2008 году президент Виктор Ющенко тоже ездил в Тбилиси, чтобы вместе с президентом Польши Александром Квасневским быть вместе с грузинским народом во время агрессии России. Это очень помогло в решении многих проблем. Я не скажу, что этот визит остановил тогда войну в Грузии, но это было очень важным шагом.

Есть сугубо практический шаг. Если говорить об усилиях Джонсона по консолидации усилий всех остальных лидеров, то прямая поездка в Киев весит очень много. В следующий раз, когда Джонсон будет возглавлять Большую Семерку, он сядет вместе со своими коллегами, лидерами государств и скажет: «Я был там. Я знаю. Я все видел. Нам нужно делать то, то и то».

— Правительство Великобритании готовится временно национализировать компанию Gazprom Marketing & Trading, которая является дочерью российского Газпрома, занимается розничной торговлей газом в Соединенном Королевстве. Как это может быть?

— Я тоже видел эту информацию в Bloomberg и то, что она появилась в Украине во многих СМИ. Но это только точечный шаг.

На самом деле, Великобритания сейчас на всех фронтах пытается найти все российские компании, деньги всех олигархов, санкционируются банки, включая с Центробанком России, ВТБ. Все эти средства сейчас находят, компании отбирают, как и дома, яхты.

Есть определенный процесс, который сейчас сдерживается конкретными судебными процессами, потому что это страна, где право является самой высокой категорией. Чтобы не возвращаться потом к этому вопросу и не позволять отсуждать назад этим олигархам и РФ [имущество], сейчас в парламенте Великобритании принят закон, запрещающий использовать судебную систему Великобритании для возвращения активов. Это очень серьезный, ядерный шаг против этих будущих исков и восстановления собственности России на территории Великобритании. Российские олигархи использовали британскую систему для того, чтобы судиться даже между собой. Эта система сейчас полностью настроена против них.

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