Грозит пожизненное: Киселева и Скабееву в ближайшее время объявят в международный розыск 23 марта, 14:03 Цей матеріал також доступний українською Пропагандистам инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины (Фото:Коллаж НВ)

Скандальные кремлевские пропагандисты Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева в ближайшее время будут объявлены в международный розыск.

Об этом в среду, 23 марта, сообщили в СБУ.

Киселеву и Скабеевой инкриминируют ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Пропагандистам грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение.

Как отметили в украинской спецслужбе, оба фигуранта уже давно находятся в ее поле зрения, но основой данного дела стали их последние призывы к войне.

«Они намеренно оправдывают войну РФ против нашей страны, в ходе которой российские захватчики обстреливают украинские гражданские объекты, убивают мирное население, насилуют женщин и мародерствуют в домах. Оба фигуранта уже уведомлены о подозрении на украинском и русском языках в установленном законом порядке», — подчеркнули в ведомстве.

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