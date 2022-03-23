Польша решила выдворить более 40 российских дипломатов — СМИ 23 марта, 12:03 Цей матеріал також доступний українською Польша высылает российских дипломатов (Фото:gov.pl)

Польша решила выдворить более 40 российских дипломатов. О своем решении власти объявят до конца дня, сообщает Onet со ссылкой на источники.



Дипломаты будут высланы в связи с деятельностью, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Служба внутренней безопасности подготовила список из 45 человек из дипломатических кругов, которых подозревают в шпионаже.

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Издание также отмечает, что посла РФ в Польше Сергея Андреева по этому поводу в среду утром срочно вызвали в МИД Польши.

Всего в российской дипмиссии в Польше работает более 50 дипломатов.



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