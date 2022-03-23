На фоне огромных потерь. В РФ продолжается скрытая мобилизация, пытаются привлечь бывших военных с боевым опытом

23 марта, 07:07
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Россия пытается восполнить свои огромные потери в Украине (Фото:Генштаб)

Россия пытается восполнить свои огромные потери в Украине (Фото:Генштаб)

На территории Российской Федерации продолжается скрытая мобилизация с целью восполнения потерь личного состава оккупационной группировки войск, действующей в войне против Украины.

Об этом сообщает Генштаб.

Военные комиссариаты пытаются привлечь к прохождению службы и подписанию соответствующих контрактов бывших военнослужащих.

Отмечается, что предпочитают тех, кто уже имеет боевой опыт.

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По оценке Генштаба, потери России составили около 15300 человек личного состава.

Российские власти отказываются комментировать свои огромные потери в войне против Украины.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Мобилизация Война России против Украины

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