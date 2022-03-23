Война России против Украины: от рук оккупантов погиб уже 121 ребенок, почти 170 детей получили ранения 23 марта, 09:06 Цей матеріал також доступний українською Россия разрушает школы и детские сады (Фото:Oleksandr Lapshyn/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погиб 121 ребенок, 167 детей получили ранения.

Такие данные по состоянию на утро среды, 23 марта, обнародовали в Офисе генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Киевской — 61, Харьковской — 41, Донецкой — 40, Черниговской — 32, Николаевской — 24, Житомирской — 15, Херсонской — 15 и Сумской — 14 областях, а также в Киеве -16.

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В Офисе генпрокурора также рассказали о преступлениях российских войск за последние дни.

Так, в Донецкой области в результате обстрелов оккупантов погибли 9-летняя девочка и 14-летний парень, трое детей получили ранения.

17 марта оккупанты на глазах у 14-летнего подростка безжалостно убили его отца, парень получил ранения. Это произошло, когда они ехали за гуманитарной помощью и лекарствами в центр захваченной Бучи.

Вечером 22 марта вражеский снаряд попал в многоэтажку в Рубежном Луганской области. Трое погибших, двое из них — дети.

В ведомстве уточнили, что данные о жертвах среди детей не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно захваченных территориях.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

23 марта — 28-й день войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Они наносят удары по мирным городам, жилым домам, больницам, школам, церквям, при этом российская пропаганда распространяет фейки об атаках только по «военным целям». Российские военные занимаются мародерством, открывают огонь по гражданским, срывают согласованные гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения. Зафиксированы случаи насилия со стороны россиян и похищений украинских журналистов, активистов, представителей местных властей во временно захваченных районах.

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