В Славянске задержали двух шпионов РФ, снимавших передвижения украинской техники
Злоумышленники распространяли информацию через российские паблики в соцсетях (Фото:МВД)
Правоохранители уличили двух жителей Славянска в шпионаже в пользу российских оккупантов.
Об этом в среду, 23 марта, сообщили в пресс-службе МВД.
Злоумышленники 1951 и 1981 годов рождения снимали передвижение украинской военной техники, а затем публиковали материалы в российских пабликах в соцсетях.
Оба коллаборанта были задержаны в результате полицейской операции с привлечением бойцов спецназа КОРД.
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