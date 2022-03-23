В Славянске задержали двух шпионов РФ, снимавших передвижения украинской техники

23 марта, 09:47
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Злоумышленники распространяли информацию через российские паблики в соцсетях (Фото:МВД)

Злоумышленники распространяли информацию через российские паблики в соцсетях (Фото:МВД)

Правоохранители уличили двух жителей Славянска в шпионаже в пользу российских оккупантов.

Об этом в среду, 23 марта, сообщили в пресс-службе МВД.

Злоумышленники 1951 и 1981 годов рождения снимали передвижение украинской военной техники, а затем публиковали материалы в российских пабликах в соцсетях.

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Оба коллаборанта были задержаны в результате полицейской операции с привлечением бойцов спецназа КОРД.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Славянск Шпионаж Донецкая область Российская агрессия Коллаборант Война России против Украины

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