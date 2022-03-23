«Имеет право на самооборону». Cтолтенберг анонсировал выделение дополнительной военной помощи Украине

23 марта, 15:46
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Завтра, 24 марта, лидеры стран-членов НАТО согласуют выделение дополнительной военной помощи Украине в связи с полномасштабной войной, развязанной Россией.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе брифинга в Брюсселе перед саммитом лидеров стран-членов Альянса, который пройдет завтра.

«Завтра лидеры НАТО подтвердят нашу поддержку Украины. Украина имеет право на самооборону в соответствии с уставом ООН, и мы помогаем украинцам отстаивать это фундаментальное право», — сказал он.

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Столтенберг добавил, что в последние месяцы НАТО увеличило военную поддержку Украины, предоставляя противотанковые и зенитные комплексы, беспилотники, топливо и боеприпасы.

«Я ожидаю, что завтра союзники согласятся предоставить дополнительную поддержку, включая помощь в области кибербезопасности, а также оборудование, которое поможет Украине защититься от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз», — заявил он.

https://www.youtube.com/watch?v=s_hVyabxBwM
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В среду, 23 марта, завершается четвертая неделя с начала полномасштабного вторжения России в Украину. С 24 февраля погибло 15,6 тыс. оккупантов.

Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   НАТО Брюссель Йенс Столтенберг

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