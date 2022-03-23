Оккупанты в ходе обстрела повредили в Чернигове аммиакопровод
В Чернигове под обстрел попал магистральный аммиакопровод (Фото:ВСУ)
Российские оккупанты обстреляли одно из пищевых предприятий Чернигова. В результате попадания снаряда в машинный зал предприятия был поврежден магистральный аммиакопровод.
Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Вячеслав Чаус.
"В 18.50 в результате попадания снаряда в машинный зал предприятия произошло повреждение магистрального аммиакопровода и осколочное повреждение одной емкости. По состоянию на 20.10 подразделения ГСЧС обследовали емкости и запорную арматуру. Концентрация испарений аммиака в пределах допустимой нормы", - написал он.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Пожар на складе готовой продукции и тары ликвидируют. Обстрелы города продолжаются.
Дальнейшие удары по предприятию могут привести к утечке аммиака.
В среду, 23 марта, завершается четвертая неделя с начала полномасштабного вторжения России в Украину. С 24 февраля погибли 15,6 тыс. оккупантов.
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