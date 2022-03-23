Оккупанты в ходе обстрела повредили в Чернигове аммиакопровод

23 марта, 22:24
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В Чернигове под обстрел попал магистральный аммиакопровод (Фото:ВСУ)

В Чернигове под обстрел попал магистральный аммиакопровод (Фото:ВСУ)

Российские оккупанты обстреляли одно из пищевых предприятий Чернигова. В результате попадания снаряда в машинный зал предприятия был поврежден магистральный аммиакопровод.

Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Вячеслав Чаус.

"В 18.50 в результате попадания снаряда в машинный зал предприятия произошло повреждение магистрального аммиакопровода и осколочное повреждение одной емкости. По состоянию на 20.10 подразделения ГСЧС обследовали емкости и запорную арматуру. Концентрация испарений аммиака в пределах допустимой нормы", - написал он.

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По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Пожар на складе готовой продукции и тары ликвидируют. Обстрелы города продолжаются.

Дальнейшие удары по предприятию могут привести к утечке аммиака.

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В среду, 23 марта, завершается четвертая неделя с начала полномасштабного вторжения России в Украину. С 24 февраля погибли 15,6 тыс. оккупантов.

Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Чернигов Аммиак Война России против Украины

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