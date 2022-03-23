«Отдельная воздушная армия». ВСУ уничтожили 105 российских самолетов с начала полномасштабной войны 23 марта, 15:43 Цей матеріал також доступний українською Сбитый российский самолет (Фото:ВМС ВС Украины)

Украинская армия уничтожила 105 самолетов оккупантов с начала полномасштабного вторжения России в Украину, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«В течение суток было сбито шесть самолетов противника, один вертолет, БПЛА — пять и пять крылатых ракет. Таким образом мы перевалили за желаемое количество — 100 самолетов противника. И сейчас 105 самолетов противника считаются уничтоженными», — сказал он во время брифинга.

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Арестович уточнил, что это «пять авиационных полков или отдельная воздушная армия».

«Самолеты противника несколько суток вообще не предпринимали никаких воздушных действий, кроме зоны ООС и Мариуполя, где не настолько сильная из-за военных потерь система противовоздушной обороны», — добавил он.

Ранее Генштаб уточнял, что на 28-й день войны против Украины Россия потеряла около 15600 человек.

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