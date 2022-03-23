Нападение России на Украину. В Литве предложили ввести штрафы за использование символа Z
В Литве могут ввести штрафы за использование символа Z (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Литве предложили приравнять георгиевскую ленту и символ Z к нацистским и коммунистическим и штрафовать за их использование.
Соответствующие поправки к административному кодексу зарегистрировали депутаты Сейма Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас, передает LRT.
Предлагается ввести штрафы от 300 до 500 евро за распространение такой символики, за ее использование на массовых мероприятиях и за ее демонстрацию.
«Уже не первый год обсуждается вопрос запрета георгиевской ленты, которая стала орудием пропаганды и провокаций, внесения раздора между людьми, символом агрессии и насилия, который не имеет ничего общего с памятью жертв Второй мировой войны», — сказал Йонаускас.
По его словам, символ Z, который стал символом вторжения России в Украину, также уже начали использовать для запугивания, насмешек.
«Если примут поправки, то ответственность за их использование будет более строгой, что отпугнет от нарушений», — сказал он.
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