Нападение России на Украину. В Литве предложили ввести штрафы за использование символа Z 23 марта, 16:22 Цей матеріал також доступний українською В Литве могут ввести штрафы за использование символа Z (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Литве предложили приравнять георгиевскую ленту и символ Z к нацистским и коммунистическим и штрафовать за их использование.

Соответствующие поправки к административному кодексу зарегистрировали депутаты Сейма Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас, передает LRT.

Предлагается ввести штрафы от 300 до 500 евро за распространение такой символики, за ее использование на массовых мероприятиях и за ее демонстрацию.

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«Уже не первый год обсуждается вопрос запрета георгиевской ленты, которая стала орудием пропаганды и провокаций, внесения раздора между людьми, символом агрессии и насилия, который не имеет ничего общего с памятью жертв Второй мировой войны», — сказал Йонаускас.



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По его словам, символ Z, который стал символом вторжения России в Украину, также уже начали использовать для запугивания, насмешек.

«Если примут поправки, то ответственность за их использование будет более строгой, что отпугнет от нарушений», — сказал он.

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