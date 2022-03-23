«Спасибо ВСУ». Глава Николаевской ОГА опубликовал видео сбитой крылатой ракеты
Скриншот из видео (Фото:Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegram)
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким опубликовал в своем Telegram видео сбитой российской крылатой ракеты.
«Еще одна. Спасибо ВСУ», — написал он.
На опубликованном ним видео, видны обломки упавшей в поле ракеты. Точное место падения не уточняется.
В видео сообщается, что была сбита именно крылатая ракета.
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