«Спасибо ВСУ». Глава Николаевской ОГА опубликовал видео сбитой крылатой ракеты 23 марта, 20:46 Цей матеріал також доступний українською Скриншот из видео (Фото:Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegram)

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким опубликовал в своем Telegram видео сбитой российской крылатой ракеты.

«Еще одна. Спасибо ВСУ», — написал он.

На опубликованном ним видео, видны обломки упавшей в поле ракеты. Точное место падения не уточняется.

В видео сообщается, что была сбита именно крылатая ракета.

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