«Преступление и нарушение Женевских конвенций». Оккупанты использовали фосфорные боеприпасы под Киевом — мэр Ирпеня 23 марта, 16:17 Цей матеріал також доступний українською Спутниковые снимки города Ирпень (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Оккупанты применили фосфорные боеприпасы в районе городов Гостомель и Ирпень Киевской области 22 марта. Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

«Вчера, 22 марта, поздно вечером российские захватчики применили над северо-западной окраиной Киева запрещенные фосфорные боеприпасы», — написал он в Telegram.

Мэр Ирпеня уточнил, что ориентировочная зона поражения — Гостомель-Ирпень.

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«Использование таких видов оружия врагами против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением Женевских конвенций 1949 года», — добавил он.

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