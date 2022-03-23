Оккупанты проводят перегруппировку для возобновления наступлений, пытаются окружить ВСУ на востоке — Минобороны Британии 23 марта, 10:10 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты проводят перегруппировку для возобновления наступлений, сообщают в Минобороны Британии (Фото:Генштаб)

По информации Министерства обороны Великобритании, российские оккупационные войска проводят перегруппировку, прежде чем возобновить крупномасштабные наступательные операции.

В британском оборонном ведомстве добавили, что «поле битвы на севере Украины остается в основном статичным».

В Минобороны Британии также сообщили, что оккупанты пытаются окружить украинские войска на востоке страны, когда они продвигаются по направлению Харькова на севере и Мариуполя на юге.

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Российские войска все еще пытаются обойти Николаев, стремясь двигаться на запад к Одессе, добавили в ведомстве.



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