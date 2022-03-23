Риски для Украины и планы РФ. Пять сценариев, которые могут произойти после первого месяца российского вторжения — CNN 23 марта, 17:56 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Украинский военный на своей позиции (Фото:Gleb Garanich / Reuters)

24 марта истечет ровно месяц с начала полномасштабного вторжения России в Украину. К этому времени продвижение российских войск к ключевым украинским городам, включая Киев, замедлилось. Кроме того, становится все более очевидно, что атака РФ пошла не по плану.

При этом Россия продолжает использовать свою авиацию, уничтожая украинские города и превратив в мишень мирных жителей, «чтобы подтолкнуть Украину к повиновению», констатирует CNN. «Так к чему же идет эта война?» — задается вопросом американский телеканал, предлагая пять возможных вариантов развития событий и рисков, которые могут оказать влияние на исход войны.



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НВ излагает эти пять пунктов в подробном пересказе материала CNN.

1. Россия может усилить бомбардировки

Эксперты предупреждают, что чем более серьезные удары будут наносить войскам РФ на земле, тем выше вероятность того, что она усилит свою кампанию авианалетов и бомбардировок — как и использование другого оружия, которое подвергает российских солдат меньшей опасности и заводит ситуацию в тупик.

CNN также напоминает, что на днях российская Комсомольская правда случайно опубликовала данные, согласно которым РФ уже потеряла убитыми почти 10 тыс. солдат и еще около 16 тыс. получили ранения.

«Такие потери, если они подтвердятся, могли бы объяснить как стопор в наземном продвижении [РФ], так и рост числа воздушных бомбардировок ключевых городов Украины и других атак с расстояния», — пишет CNN.

Со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США авторы публикации отмечают, что Россия уже начала обстрелы Мариуполя с кораблей в Азовском море.

«У России все еще есть потенциал и резервы, поэтому можно ожидать всплеска интенсивности [военных действий], поскольку она будет пытаться ввести больше войск», — сказал CNN Джеффри Манкофф, научный сотрудник Института национальных стратегических исследований Национального университета обороны США.

В недавней сводке Минобороны Великобритании говорится, что Россия стягивает войска со всей страны, вплоть до Тихоокеанского флота. Она также пытается вовлечь бойцов из Армении и частных военных компаний, сирийцев и других наемников, говорится в этом сообщении.

Вопрос в том, как долго Россия сможет продолжать войну со столь высокими потерями личного состава.

«Конечно, будет привлечено больше войск, другого оборудования и помощи, но существует момент, после которого уже трудно будет поддерживать такой темп операций, в особенности это касается тех цифр, которые мы слышали — как о человеческих, так и о материальных потерях, когда они превышают возможности пополнения запасов», — отмечает Манкофф.

2. Пока внимание сосредоточено на Киеве, Россия может попытаться окружить украинских военных на востоке

Сейчас много говорят о том, что попытка российского военного наступления застопорилась, «однако правда это или нет — зависит от того, какие цели преследовала Москва прежде всего», отмечает CNN. Телеканал напоминает, что оценивать такие цели весьма сложно, поскольку публично заявленные «оправдания» вторжения представляли собой набор пропагандистских утверждений — среди которых «денацификация Украины».

Остается вполне вероятным, что Россия пытается поглотить как минимум часть регионов на востоке Украины. «И хотя амбиции России могут выходить за пределы Донбасса, именно он, вероятно, по-прежнему находятся в центре внимания, считают эксперты», — пишут журналисты CNN. Они отмечают, что пока большое внимание уделяется наступлению России на Киев, большая часть украинской армии остается неподалеку от Донецка и Луганска, где эти подразделения группировались в рамках Операции объединенных сил (ООС). Движение российских войск свидетельствует о том, что они пытаются окружить силы ООС с трех направлений — и это может быть основным фокусом РФ. Это становится очевидным, если обратить внимание на специфику российских войск, направляемых в регион, полагает Сэм Крэнни-Эванс, исследователь из британского Королевского объединенного института оборонных исследований.

«Южный военный округ — [силы которого размещенны] в Донецке, Луганске, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе — это лучшие части российской армии. И они всегда в строю, они предназначены для борьбы с силами НАТО, — пояснил Крэнни-Эванс CNN. — Что же касается сил, которые должны были окружить Киев, то они позволяют предположить, что либо это была цель, которую Россия считала легко достижимой, либо она переоценила возможности таких сил. Все это, в частности, приводит нас к выводу, что окружение украинских войск в зоне ООС являются частью той цели, которой стремится достичь Россия. И передвижения российских войск, похоже, действительно подтверждают, что это так и есть».

По его мнению, западные СМИ были настолько сосредоточены на потерях России и силе сопротивления Украины, что недостаточно корректно отображали динамику нынешней войны [хотя другой американский военный эксперт, обозреватель The Atlantic, недавно высказывал прямо противоположное мнение о динамике войны — прим. ред.]

«Если мы посмотрим на карты, то станет ясно, что российские войска в целом продвинулись довольно далеко вглубь очень большой страны. Они уже захватили несколько городов, так что теперь под контролем РФ оказались намного больше украинских граждан, чем три недели назад, — считает Крэнни-Эванс. — Независимо от того, сколько единиц российской техники было взорвано или сколько российских солдат погибло, значительное число украинцев стали жертвами такой же участи».

3. Будет больше « переговоров о переговорах»

Один из сценариев, описанных CNN, заключается в том, что война в Украине может превратиться в затяжной конфликт. «Вполне вероятно, что Россия потеряла значительное количество солдат, вооружений и техники в этой войне, и хотя в прошлом она участвовала в затяжных конфликтах, РФ может не захотеть выходить из нынешнего с полностью уничтоженной армией», — пишут авторы публикации.

«Переговоры — это та сфера, где ситуация выглядит хоть немного обнадеживающе, поскольку на прошлой неделе и Россия, и Украина заявили, что они движутся к реальной предметной дискуссии — вместо очередного ультиматума, который могла бы положить на стол Россия», — отметил в комментарии CNN Кир Джайлз, эксперт по России из британского аналитического центра Chatham House.

Российские чиновники заявляли, что их требования включают в себя отказ Украины от вступления в НАТО, «демилитаризацию» и принятие нейтрального статуса, аналогично Австрии и Швеции. Однако условия того, что это может означать для Украины, остаются предметом переговоров.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, заявил в интервью CNN 22 марта, что Россия также настаивает на признании Крыма частью России, а «ЛНР» и «ДНР» — независимыми государствами.

Многие эксперты предполагают, что Россия попытается отрезать от Украины ее восточные регионы.

«Обсуждать все это может болезненно, если только Украина не получит настолько достаточный объем военной и гуманитарной помощи Запада, чтобы реально переломить ситуацию и обернуть вспять продвижение России», — говорит Джайлз.

«Если вопрос заключается в том, кто способен влить больше ресурсов и принять на себя больший удар, чтобы одержать победу, то у России есть немалый „послужной список“ войн, ради ведения которых она шла на значительный экономический ущерб и страдания собственного населения», — сказал эксперт, рассуждая о западных санкциях, которые уже начинают «кусать» российскую экономику.

Официальные лица США не слишком оптимистичны в отношении успеха переговоров. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции на прошлой неделе, что дипломатическое решение войны маловероятно — поскольку действия России, по его словам, «полностью противоречат любым серьезным дипломатическим усилиям, призванным положить конец войне».

Он также предположил, что Россия может пойти на эскалацию войны, применив химическое оружие.

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4. Возможна массовая « депортация» украинцев в Россию. Это уже тревожный вопрос

Россия призвала жителей Мариуполя покинуть город, продолжая агрессивные воздушные бомбардировки, разрушающие его до основания. Российские силы открыли то, что они называют «гуманитарными коридорами», якобы чтобы позволить гражданским лицам бежать, однако десятки тысяч из них были доставлены в Россию.

Российское государственное агентство РИА Новости сообщило, что около 60 000 жителей Мариуполя достигли территории России «в полной безопасности». Российские СМИ показали вереницы автомобилей, якобы направляющихся на восток к границе, проходящей примерно в 40 км от Мариуполя.

Однако Мариупольский горсовет обвинил РФ в принуждении жителей к выезду в Россию против их воли. «За последнюю неделю несколько тысяч мариупольцев были вывезены на территорию России», — говорится в сообщении. «То, что сегодня делают оккупанты, знакомо старшему поколению, которое застало ужасные события Второй мировой войны, когда нацисты насильственно увозили людей», — заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко

Джайлз опасается повторения этих темных страниц истории в ближайшие недели.

«В истории России есть опыт жестоких и свирепых репрессий против мирных жителей в любом из районов, где обозначается хоть какое-то движение сопротивления. Она уже фактически перешла к депортации людей из Мариуполя в отдаленные районы России, что прямо повторяет сценарии, использованные России в ХХ веке для решения подобных «проблем», — сказал исследователь.

Джайлз напомнил о «депортации» сотен тысяч людей из балтийских государств — Эстонии, Латвии, Литвы, — которые Россия аннексировала в состав СССР в начале Второй мировой войны.

«Депортация» — это лишь эвфемизм. Это слово использовалось как довольно безобидный термин для обозначения того, что случилось с этими людьми: фактического порабощения и обречения на голодную смерть, вывоза детей, женщин и других людей, которых вырывали из общества, чтобы «нейтрализовать» их, — отмечает Джайлз. — Как правило, их ждала ужасная судьба. Если они вообще выживали, то не могли вернуться годами или десятилетиями".

5. Еще миллионы украинцев могут бежать из страны, раздробив нацию

Одно дело — исход войны, другое дело — судьба Украины, пишет CNN. «Подобно тому, как российская авиация превратила некоторые сирийские города в руины, некоторые части Украины начинают выглядеть так же», — отмечают авторы материала.

Они напоминают, что страну покинули уже более 3,5 млн украинцев, большинство из них женщины и дети — а это значит, что война разделяет и семьи. Вторжение РФ уже спровоцировало самый большой поток беженцев в Европе со времен Второй мировой войны. Эти цифры растут со скоростью до 100 тыс. человек в день.

Если учесть количество внутренне перемещенных лиц, то за месяц войны свои дома покинули 10 млн украинцев — почти четверть населения, делает вывод CNN.

«Войны прошлого показывают, что беженцы зачастую так никогда и не возвращаются в свои родные страны. Часто возвращаться уже некуда. А порой достаточно угрозы новой войны, чтобы беженцы оставались далеко», — говорится в материале.

Это то, о чем придется помнить переговорщикам в ходе любых грядущих встреч. По словам Крэнни-Эванса, даже если будет найдено дипломатическое решение, которое положит конец этой войне, останется в силе вопрос о том, достаточно его будет для предотвращения следующей.

«Если мы посмотрим в исторической ретроспективе на те авторитарные режимы, которые потерпели неудачи на поле боя, то впоследствии они не были склонны менять свое поведение в положительную сторону. Так что проблема может заключаться в том, что если украинцы скажут: «Хорошо, мы готовы на нейтральный статус, просто убирайтесь [из Украины]», — россияне могут сказать: «Нет, вы должны отдать нам Донецк и Луганск», — говорит исследователь.

Возможно даже это будет терпимым вариантом для Украины, чтобы остановить войну, рассуждает эксперт. «Но что, если, например, через 10 лет Украина продвинется на пути серьезной военной модернизации? Или следующий президент России захочет доказать свою состоятельность, и они будут вести очередную войну? Существует множество сценариев того, к чему может привести окончание этой войны».

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