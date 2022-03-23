Ад вокруг Тростянца. В Сумской области всю ночь продолжался пожар, шли бои и артобстрелы — ОГА
В Тростянце всю ночь продолжался пожар (Фото:Скриншот/Telegram/Дмитро Живицький)
Глава Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий заявил, что вокруг Тростянца всю ночь продолжался пожар, происходили бои и артобстрелы.
«Ад вокруг Тростянца — всю ночь продолжался пожар, происходили бои и артобстрелы», — сказал он.
По его словам, в результате боевых действий вчера вечером загорелось одно из предприятий, пожар погасить невозможно.
«Орки не пускают ГСЧС потушить огонь», — написал он.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.