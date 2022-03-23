Ад вокруг Тростянца. В Сумской области всю ночь продолжался пожар, шли бои и артобстрелы — ОГА

23 марта, 11:23
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В Тростянце всю ночь продолжался пожар (Фото:Скриншот/Telegram/Дмитро Живицький)

В Тростянце всю ночь продолжался пожар (Фото:Скриншот/Telegram/Дмитро Живицький)

Глава Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий заявил, что вокруг Тростянца всю ночь продолжался пожар, происходили бои и артобстрелы.

«Ад вокруг Тростянца — всю ночь продолжался пожар, происходили бои и артобстрелы», — сказал он.

По его словам, в результате боевых действий вчера вечером загорелось одно из предприятий, пожар погасить невозможно.

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«Орки не пускают ГСЧС потушить огонь», — написал он.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Оккупант Сумская область Война России против Украины

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