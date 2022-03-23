Сирия не выполняет обещания о поставке России наемников для войны против Украины — разведка 23 марта, 18:07 Цей матеріал також доступний українською Портрет сирийского диктатора Башара аль-Асада на фоне разрушенного здания в Хомсе, Сирия, 23 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Omar Sanadiki)

Сирия еще не выполнила предварительные обещания российской власти о поставке наемников для участия в полномасштабном вторжении России в Украину. Об этом сообщает Главное управление разведки украинского Министерства обороны.

По данным ГУР, 22 марта генерал вооруженных сил РФ Александр Журавлев встретился с командующим 8-й бригады в южной сирийской провинции Даръа Насимом Абу Ирра. Журавлев выполняет функции командующего российской группировки в южных провинциях Сирии.



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Во время встречи российский генерал потребовал передать список имен и личную информацию боевиков из подразделений Абу Ирра и сирийских Сил обороны, которые готовы участвовать в развязанной Россией войне против Украины.

«Сирийский полковник не дал четкого ответа. Зато пообещал выйти на связь после консультаций „с другими представителями руководящего состава 8-й бригады“. На сегодняшний день предварительные обещания сирийских властей о системных поставках наемников для российской армии не выполняются. Обещанную „легкую прогулку“ изменили сообщения об ожесточенных боях и высоких потерях россиян. Большинство сирийских военных не готовы рисковать своей жизнью ради призрачного денежного довольствия», — подчеркнули в украинской разведке.

В ГУР также сообщили, что сейчас российские оперативники также пытаются договориться о вербовке наемников из 16-й бригады Сирийской Арабской Республики.

11 марта стало известно, что российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу помочь 16 тысячам наемникам с Ближнего Востока добраться до «зоны боевых действий» в Украине, чтобы воевать на стороне оккупантов.



15 марта Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщил, что Россия подготовила более 40 тысяч сирийских боевиков, которые могут присоединиться к полномасштабной войне против Украины.

По данным агентства Reuters, некоторые подразделения сирийских военных готовы отправиться в Украину, но до сих пор не получили приказа.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал иностранцев не присоединяться к войскам РФ в войне против Украины, заявив, что, даже если они выживут, то станут военными преступниками.

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