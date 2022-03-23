В Киевской области российский танкист переехал собственного командира — журналист
Таким образом оккупант решил отомстить комбату за гибель сослуживцев (Фото:Нацполиция)
Командира 37 ОМСБр ВС РФ полковника Юрия Медведева переехал на танке собственный подчиненный, рассказал у себя в Facebook журналист Роман Цимбалюк.
Согласно его данным, таким образом он решил отомстить комбату за своих сослуживцев, уничтоженных в Киевской области.
«Выбрав удобный момент, во время боя, переехал танком стоящего рядом командира, повредив ему обе ноги. Сейчас полковник Медведев находится в больнице на территории Беларуси, в ожидании денежной компенсации за боевое ранение, полученное в ходе выполнения „специальной военной операции по защите Донбасса“. Полковник Медведев награжден орденом мужества», — отметил Цимбалюк.
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