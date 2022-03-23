Обсудил ход войны и помощь для ВСУ. Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном

23 марта, 18:20
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото:Justin Tallis/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото:Justin Tallis/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном о войне, которую Россию развязала против Украины.

«Обсудили с британским премьер-министром ход боевых действий и оборонную помощь Украине», — написал Зеленский в Twitter.

Украинский лидер добавил, что он заручился поддержкой Джонсона накануне важных встреч, которые должны состояться в ближайшие дни.

Видео дня
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1506653191504547840
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Ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщал, что Зеленский примет участие в саммите лидеров стран НАТО 24 марта. Пресс-секретарь добавил, Зеленский будет обращаться к лидерам стран в формате видео.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Борис Джонсон Война в Украине Владимир Зеленский

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