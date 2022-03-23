Обсудил ход войны и помощь для ВСУ. Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото:Justin Tallis/Pool via REUTERS)
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном о войне, которую Россию развязала против Украины.
«Обсудили с британским премьер-министром ход боевых действий и оборонную помощь Украине», — написал Зеленский в Twitter.
Украинский лидер добавил, что он заручился поддержкой Джонсона накануне важных встреч, которые должны состояться в ближайшие дни.
Ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщал, что Зеленский примет участие в саммите лидеров стран НАТО 24 марта.
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