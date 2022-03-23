Белорусские военные предупреждают украинские власти, что будут сдаваться в плен — ВСУ 23 марта, 16:11 Цей матеріал також доступний українською Белорусский военный (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram)

Некоторые белорусские военные планируют сдаваться в плен, если их отправят в Украину участвовать в полномасштабном вторжении России. Об этом заявил пресс-офицер Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире всеукраинского марафона.

«Украинские ВСУ готовы к любому развитию [событий], и врагу на территории Украины делать нечего. Белорусские военные об этом прекрасно знают. Они уже пробуют связываться с нашими представителями власти и будут предупреждать — если у них будет „вылазка“ к нам, они сразу будут нам звонить и сдаваться в плен. Есть такая предварительная информация», — рассказал он.

Видео дня

Говоря о состоянии российских оккупантов в Украине, Фитьо сообщил, что они деморализованы, у них большие проблемы с логистикой, а «тактике и наступательным действиям приходит конец». Он добавил, что украинские защитники, наоборот, воодушевлены и успешно уничтожают технику и живую силу противника.

«Тактика врага сейчас совершенно изменилась. Как столетия назад действовала орда, так и они сейчас [действуют]. Они просто все уничтожают, всю западную цивилизацию хотят уничтожить. Для них все, что у нас считалось обычным бытом, это предметы роскоши, которых они не имели», — рассказал спикер.

Слушайте подкаст на эту тему

Ранее Центр стратегических коммуникаций и информбезопасности опубликовал три записи разговоров украинцев с белорусскими военными. Двое из них сейчас находятся на украинско-белорусской границе, третий ушел из армии в 2011 году. На одной из записей белорусских военный говорит, что они «думают отказаться всей ротой, как только перейдут [ границу]».

Россия, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину, использует для своих целей территорию Беларуси. Оттуда на украинскую территорию летят самолеты, ракеты и идет военная техника. Также режим Александра Лукашенко разрешил перевозить по своей железной дороге российские ракеты. В белорусские морги свозят тела убитых в Украине российских оккупантов, а в белорусские больницы — раненых российских солдат.

В НАТО считают, что Беларусь может «скоро» присоединиться к полномасштабной войне, которую развязала Россия против Украины, сообщил 22 марта телеканал CNN со ссылкой на источники.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.