Конец Кадырова? Потери чеченцев в Украине могут привести к низложению их лидера — The Guardian 23 марта, 17:31 Цей матеріал також доступний українською Рамзан Кадыров в Грозном, 25 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Ближайший союзник российского диктатора Владимира Путина, глава Чечни Рамзан Кадыров должен демонстрировать врагам внутри страны и за границей свою силу, но для поддержания жесткого реноме ему нельзя допускать гибели своих бойцов. Об этом пишет The Guardian.



Приводим публикацию британского издания с сокращениями.



Вторжение России в Украину — это в первую очередь война Владимира Путина, но есть и второй человек, чье имя и репутация напрямую связаны с драмой и разрушениями. Это чеченский лидер Рамзан Кадыров.



Видео дня

Его боевики участвовали в первой волне нападения на Украину, многие из них, в том числе один ключевой полевой командир, погибли в районе авиабазы Гостомель.

По сообщениям западной разведки, элитные отряды чеченцев также были привлечены к неудавшимся попыткам убийства ключевых украинских лидеров в первые 48 часов вторжения.

Совсем недавно люди Кадырова появились среди российских сил, которые осадили портовый город Мариуполь. Там был разрушен родильный дом, а страдания сотен тысяч мирных жителем стали символом украинской боли.

Чеченцы воюют сами по себе

Кадыров недавно разместил в социальных сетях видео, которое, как он утверждает, было снято в бункере на территории Украины. Он угрожал киевлянам «личным визитом».

Украинские спецслужбы говорят, что видео, скорее всего, было фальшивой бравадой, а снято оно в Чечне. Биллинг телефонов показал, что чеченский лидер не пересекал границу Украины, и даже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что у Кремля «нет данных» о возможной поездке Кадырова в Украину.

Однако в любом случае эти кадры стали элементом пропаганды, свидетельствующими о том, с каким энтузиазмом Кадыров вовлечен в войну. Видимо, он рассматривает вторжение РФ в Украину как возможность укрепить свою власть и авторитет, доказав свою лояльность Путину.



«Есть многие тысячи, может быть, десятки тысяч чеченцев, ненавидящих его, обиженных на него, и множество семей, находящихся в состоянии кровной вражды с его родней, поэтому Кадыров понимает, что, если он хочет выжить, ему нужна Россия и поддержка Владимира Путина, — сказал Эмиль Соломон Аслан из Института политических исследований Карлова университета в Праге. — Вот почему он хочет продемонстрировать абсолютную лояльность, показать, что он полезен, что он может прийти и внести какой-то грандиозный вклад».

Слушайте подкаст на эту тему

Войска Кадырова можно считать нерегулярными силами РФ в Украине. Между чеченскими командирами и российской разведкой идет постоянная вражда, включающая мелкие публичные оскорбления. Так, в недавнем видео боевики высмеивают руководителя ФСБ, называя его в женском роде. Чеченцы слабо интегрированы в регулярную армию. Они всячески подчеркивают, что подчиняются Кадырову, а не российской военной верхушке.

В отличие от россиян, чеченские бойцы носят мобильные телефоны, публикуют сообщения в социальных сетях и называют конфликт войной, игнорируя пропагандистское постановление Кремля о том, что ее следует именовать «спецоперацией».

Кадыров попытался представить мобилизацию как нечто, поддержанное всем чеченским обществом, когда школьным учителям было приказано составить списки людей, которые готовы «приютить беженцев», а некоторые государственные служащие «пожертвовали месячную зарплату на войну».

Чеченский лидер предлагает Путину опытных бойцов, имеющих опыт жестоких сражений против повстанцев, в том числе уличных боев, которые уже ведутся в ряде украинских городов. Их жестокая репутация сама по себе является оружием.

«Кадыровцы имеют многолетний опыт так называемых зачисток, боевики могут быть использованы в качестве психологического инструмента против мирных украинцев, — говорит Александр Квахадзе, научный сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований, занимающийся проблемами Северного Кавказа. — Звучит скрытая угроза: если вы не сдадитесь, вас может постичь та же участь, что и мирные города в Грузии и Чечне».

Российские командиры считают, что у войск Кадырова есть навыки, которые могут пригодиться в Украине, особенно во время осады Мариуполя, добавляет Квахадзе.

Отряд заметил потерю бойцов

Многие чеченские боевики почувствовали, что их отправили в качестве пушечного мяса на плохо спланированную войну, в первые же дни. Теперь они, похоже, больше сосредоточены на информационной войне, направленной на привлечение новобранцев и поддержку своего лидера.

Кадыров упорно повторяет тезис о «добровольцах», которым предлагается премия в размере около 2300 долларов и зарплата в 1000 долларов в месяц с надбавкой за успешные операции.

Вербовщики обращались к различным группам, в том числе к тренерам по боевым искусствам, с просьбой прислать молодых людей, но чеченцы, по-видимому, не реагируют, зная, какой смертоносной стала война в Украине.

Чеченский отряд перед отправкой в Украину / Фото: REUTERS/Chingis Kondarov

«Кадры и метаданные показывают, что большинство чеченских сил находится не менее чем в 20 км от линии фронта, единственное, что они делают, — записывают видео, чтобы мотивировать земляков и продвигать воинственный образ Кадырова, — сказал Квахадзе. — Они прикладывают много усилий для мобилизации „добровольцев“, предлагая щедрое финансовое вознаграждение, но утечки в Telegram-каналах свидетельствуют, что это не удалось».

У Кадырова есть еще одна причина для участия в кампании. В рядах украинских сил есть как минимум две бригады, куда входят представители чеченской диаспоры, которые его ненавидят и хотели бы его свержения. Рамзан нуждается в том, чтобы сохранить свои силы в целости для сохранения власти.

«Кадыров, похоже, был шокирован размахом украинского сопротивления и тем, что десятки, если не сотни его людей убиты. У него много бойцов, около 12 тысяч, но чтобы остаться у власти, ему нужны они все. Если они понесут слишком серьезные потери в Украине, это может повлечь неприятные последствия для Кадырова. Это может объяснить слухи о том, что он отвел часть своих сил. Он хочет показать себя жестким лидером крутых бойцов, готовых на самопожертвование. Но я не совсем уверен, готовы ли они отдать свою жизнь», — сказал Эмиль Соломон Аслан.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.